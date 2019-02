New York; spunta la scultura di San Valentino in mezzo a Times Square

editato in: da

Video di: Emanuel Hahn

Ogni anno a San Valentino Times Square, a New York, ospita un’istallazione dedicata all’amore.

Quest’anno ad aggiudicarsi il tanto ambito spazio è stata un’installazione a forma di ‘X’ dello studio Reddymade.

Due pannelli di alluminio incrociati con due fori che formano un cuore visibile da diverse angolature.

All’interno dei fori i visitatori possono leggere la frase “Into Difference, Add Equality, Find Love, Don’t Forget the Flowers”. Il messaggio che vuole trasmettere l’opera d’arte non è solo quello dell’amore romantico, ma di come l’amore influenza la società.

La forma a ‘X’ rappresenta molte cose, tra cui il bacio e la democrazia (con una ‘X’ di solito viene dato un voto).

È stata realizzata dal Bednark Studio, con un’illuminazione progettata dal Reveal Design Group e la parte interattiva dalla Brooklyn Research. L’illuminazione hi-tech diventa sempre più brillante man mano che aumenta il numero di persone che si avvicinano all’opera.

”Cercavamo una forma che fosse l’espressione della strada”, hanno commentato gli architetti dello studio . “La ‘X’ rappresenta Times Square, rappresenta un bacio e un’opera d’arte. La bellezza di questa scultura consiste nel fatto che più persone ci entrano più si illumina e ciò riflette il cuore delle persone di questa città: quando le presone si uniscono la città brilla. È una scultura molto semplice, ma ricca di significati”.

L’installazione è alta quasi sei metri ed è la più grande opera ad aver vinto il concorso di San Valentino a New York.

Sono tanti gli artisti che ogni anno partecipano alla gara Times Square Valentine Heart Design Competition per vedere la propria opera d’arte ammirata da milioni di persone che, ogni giorno, attraversano e sostano in una delle piazze più affollate del mondo nonché uno dei simboli della città.

L’istallazione resta in bella mostra per tutto il mese di febbraio. Un ottimo biglietto da visita per i designer ma anche uno dei luoghi più fotografati.