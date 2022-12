Il Natale più magico di sempre è quello all’insegna della felicità fluttuante

Anche se il countdown più atteso dell’anno è quasi terminato, la magia non è ancora finita e, anzi, le città di tutto il mondo si preparano a portare in scena gli ultimi e grandiosi spettacoli di questo 2022. Mercatini iconici e straordinari, alberi maestosi e scintillanti e poi, ancora decorazioni sfavillanti continuano a fare da cornice ai nostri viaggi più belli accompagnandoci verso la fine dell’anno.

Insomma, la festa non è finita e sono ancora tantissime le cose che possiamo fare e i luoghi che possiamo raggiungere per immergerci nell’incantata atmosfera delle feste di Natale e di Capodanno.

Come quella che ha preso vita nella città di Bangkok, tra le sue strade, i quartieri, le piazze e i centri commerciali. Proprio quelli che sono stati circondati e avvolti da migliaia di luci, decorazioni e oggetti fluttuanti che celebrano il Natale, il nuovo anno e la felicità.

Floating Happiness: aspettando il nuovo anno per celebrare la felicità

È l’ultimo e grandioso viaggio dell’anno, quello che facciamo insieme a voi oggi. Lo stesso che ci porta tra le strade di una città di immensa bellezza che incanta e sorprende in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni.

Ci troviamo a Bangkok, nella capitale della Thailandia, tra le vie di quella grande e fervente città animata dalle folle di cittadini e di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, a partire dagli straordinari templi sapientemente decorati, passando per le barche che ondeggiano sul fiume Chao Phraya e i quartieri pieni di vita. Insomma, Bangkok, è destinata a sorprendere.

Un viaggio qui, dicevamo, è sempre un’ottima idea in ogni periodo dell’anno. Ma se è il volto più bello e magico della città che volete ammirare, allora il consiglio è quello di raggiungerla adesso, per trascorrere qui le vacanze di Natale e attendere il nuovo anno.

In occasione di questa festività, infatti, la capitale della Thailandia ha scelto di trasformarsi nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso, che parla di gioia e di meraviglia, di futuro e di buoni propositi. Che parla anche e soprattutto di felicità.

Tra i luoghi più magici della città, da raggiungere adesso, c’è sicuramente il Central Embassy, un centro commerciale situato nel cuore della città all’interno degli ex giardini dell’ambasciata britannica sulla Ploenchit Road. Su una superficie di 140000 metri quadrati si snodano negozi , boutique di lusso e un hotel a 5 stelle per un’esperienza di shopping davvero straordinaria, che ora è diventata ancora più magica.

In occasione del Natale e del Capodanno 2023, infatti, l’artista pop Cyril Lancelin è stato incaricato di decorare gli spazi del polo commerciale all’insegna di una felicità fluttuante. E, vi anticipiamo, è davvero incredibile.

Il centro commerciale delle meraviglie

Il progetto, firmato dall’artista francese Cyril Lancelin, prende il nome di Floating Happiness. La missione è solo una: quella di attendere l’arrivo del 2023 celebrando una felicità fluttuante. Per l’occasione, infatti, l’artista ha creato diverse installazioni inedite e sorprendenti, come un albero di Natale gonfiabile e tantissime altre installazioni galleggianti che incorniciano lo shopping dei cittadini e dei viaggiatori.

Ma non è tutto perché all’interno del centro commerciale, come potete vedere nel video in apertura, lo shopping si trasforma in un’esperienza spettacolare e immersiva che invita a passeggiare tra tunnel e scale mobili circondate da decorazioni, luci, murales, tappeti e musica in piena atmosfera natalizia. Quale luogo migliore, se non questo, per aspettare il nuovo anno?