L’estate del ritorno del lungo raggio (e non solo): le mete più amate

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

3,9 milioni: ecco quanti saranno gli italiani che si sposteranno nei tre mesi d’estate affidandosi ai tour operator e alle agenzie viaggi con un ritorno significativo delle vacanze all’estero e, in particolare, delle mete a lungo raggio.

Lo riporta l’Osservatorio sul turismo di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di uno studio condotto su un campione di agenzie a cura del Centro Studi Turistici di Firenze.

Incremento dei viaggi all’estero e delle crociere

Secondo l’indagine effettuata, i viaggi all’estero hanno visto un incremento del 21,1% mentre le mete italiane un calo del 2%.

Si stima, inoltre, che nel periodo giugno-agosto saranno all’incirca 1,6 milioni i pacchetti vacanze venduti dai tour operator e dalle agenzie viaggi: di questi, ben 1,1 milioni per destinazioni estere e 500mila per l’Italia.

Dando, invece, uno sguardo alla tipologia delle richieste, esce rafforzata la domanda per le crociere, come ad esempio quella sul Nilo, con una crescita comunicata dal 57,1% delle agenzie, e assistiamo a un ritorno rilevante dei viaggi intercontinentali con il 51,3% delle segnalazioni.

In aumento, tutte le destinazioni balneari, da quelle del Mediterraneo (50,3%) fino a quelle dei Paesi esotici (32,3%). Tuttavia, hanno meno riscontro le località di mare in Italia: a questo proposito, il 52% del campione ha registrato un calo di interesse da parte dei viaggiatori italiani.

Infine, resistono in buona posizione le città d’arte d’Italia e le capitali europee che, per quanto riguarda la frequenza delle segnalazioni, si piazzano al secondo posto subito dopo il mare.

Le mete più amate per le vacanze estive 2023

Come appena visto, l’estate 2023 è caratterizzata da un ritorno del “lungo raggio”. Ma quali sono le mete più amate di chi andrà in vacanza in questo trimestre estivo?

Su tutte, spicca l’Egitto, come condiviso dall’87,1% delle agenzie, e non è difficile immaginare il perché: si tratta di una destinazione affascinante dall’immenso patrimonio naturalistico e culturale, con le eterne piramidi, la Valle dei Re a Luxor, Abu Simbel, la barriera corallina per immersioni eccezionali, i resort sul Mar Rosso e le mitiche crociere sul Nilo, solo per fare qualche esempio.

Sempre per il “lungo raggio”, boom di richieste per gli Stati Uniti, meta top per tour alla scoperta di vibranti metropoli, sconfinati deserti, favolosi parchi, spiagge paradisiache e monumenti istituzionali, e il Giappone, con la sua cultura millenaria plasmata da riti e tradizioni particolari e tutto il fascino di Tokyo, Osaka, del Monte Fuji e dell’Hokkaido.

A seguire la Thailandia, la “Terra del sorriso” con panorami incantevoli, templi buddisti, antica spiritualità e spiagge da sogno, e i Caraibi, dal mare trasparente, spiagge bianchissime, innumerevoli occasioni di relax, svago, avventura e paesaggi che lasciano senza fiato.

Non sono poi mancate richieste per le paradisiache Maldive, Messico, con le rovine Maya, candide spiagge e mare cristallino, Tanzania, dalle incredibili bellezze naturali, Filippine, con la natura tropicale che fa da cornice a spiagge uniche, Oman, tra dune di sabbia dorata e palazzi secolari, e Zambia, con le favolose Cascate Vittoria e innumerevoli parchi e zone safari.

Invece, sul corto raggio, si conferma il trend positivo della Spagna e della Grecia, seguite da Francia e Portogallo.

Infine, per coloro che hanno scelto l’Italia, tra le località più gettonate troviamo il Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.