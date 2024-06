Le mete di viaggio scelte dagli italiani per l’estate 2024

Non saranno inflazione, aumenti generali dei prezzi e guerre a fermare la voglia di viaggiare degli italiani, tanto che molti di loro trascorreranno l'estate all'estero

Anche quella del 2024 sarà un’estate di vacanze, ma soprattutto all’estero. Inflazione, aumenti generali dei prezzi e guerre sembrerebbero non voler fermare la voglia di scoprire il mondo di noi italiani. Vi basti pensare che, secondo quanto emerge da un’indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione di 671 Agenzie di Viaggio, tra giugno e agosto saranno circa 4 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio grazie ai servizi delle agenzie di viaggi, per un aumento complessivo delle prenotazioni del +3,5% rispetto all’estate 2023.

Dove andranno gli italiani questa estate

Stando a quanto emerge da questa analisi, circa il 70% delle prenotazioni per l’estate sono state effettuate per mete oltre confine, con un aumento del +6,7% rispetto al periodo giugno-agosto 2023, a fronte di una flessione del -3,1% delle richieste verso le destinazioni italiane.

Il motivo di tutto questo “interesse verso l’estero” è da ritrovare nella ben gestita concorrenza delle destinazioni al di fuori del nostro Paese, nella riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e nell’aumento dei prezzi registrato in Italia: complessivamente saranno 2,8 milioni i concittadini che sceglieranno una destinazione estera, mentre 1,2 milioni resterà nel Belpaese.

Molto gettonate, anche questa estate, sono le crociere che di anno in anno attirano sempre più viaggiatori di tutte le età. Si mantiene costantemente vivo l’interesse per le tante (e bellissime) Capitali europee e per le Città d’arte italiane.

Per i viaggi a corto raggio il maggior numero di richieste è stato rilevato per la Grecia e la Spagna, mete che ogni anno attirano viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Contemporaneamente, si segnala un certo interesse per diverse destinazioni di Portogallo, Francia, Marocco, Tunisia e Albania.

Chi ha scelto invece i viaggi ‘a medio raggio’ ha optato per l’Egitto, che ha compensato con una politica di prezzi accessibili il calo di domanda dovuto all’esplosione delle tensioni geopolitiche nell’area del Medio Oriente. A seguire, con minor frequenza, la Norvegia e l’Islanda dove il viaggio è totalmente diverso rispetto a quello che si può fare in Egitto: lì, in Nord Europa, l’estate è decisamente più fresca.

Sono numerosi anche i concittadini che hanno scelto una destinazione del ‘lungo raggio’. In questi casi, le mete più amate dagli italiani sono gli Stati Uniti, ai quali si aggiungono Giappone, Caraibi, Thailandia e Madagascar.

Nelle segnalazioni degli imprenditori sono stati indicati però oltre 30 diversi Paesi, tra cui Tanzania, Malesia, Polinesia, Vietnam, India, Australia, Perù e Namibia, mete caratterizzate da esperienze e servizi di alta gamma.

E in Italia?

Sono tantissimi gli italiani che si preparano a volare verso l’estero durante questa estate, ma sono altrettanti – anche se meno rispetto agli anni passati – gli italiani che hanno deciso di restare tra in confini nazionali.

E quali sono, in questo caso, le destinazioni del nostro Paese più richieste? Sono la Sardegna, che senza ombra di dubbio è una meta molto ambita ogni estate, la Puglia, la Sicilia e la Calabria.

Ci sono poi la Toscana, Campania, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Insomma, gli italiani viaggeranno anche questa estate, ma a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni si dirigeranno soprattutto verso mete estere.