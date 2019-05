Crociere 2019: quali sono le mete più trend dell’estate

editato in: da

A dirlo sono i dati dell’Osservatorio Ticketcrociere di Taoticket: quella del 2019 sarà l’estate delle crociere, vacanza scelta dal 18% degli italiani in più rispetto al 2018. Con una novità: l’età media dei crocieristi è ora più bassa, e fissata ai 42 anni.

Ma quali sono le mete più amate da chi va in crociera? Il 70% dei nostri connazionali sceglie il Mar Mediterraneo, seguito – entrambi al 15% – da Nord Europa e Caraibi. Tra i porti di imbarco, invece, a dominare sono nell’ordine: Genova, Venezia, Bari, Civitavecchia, Napoli, Savona, Miami, Palermo, Kiel e Amburgo (Germania). Anche se, la vera tendenza, riguarda la richiesta di tour personalizzati e di ancillary a bordo e a terra. Oltre al vero e proprio boom che il turismo extralusso sta vivendo, come dimostra la costruzione di navi luxury in cui i cantieri italiani sono impegnati.

Ma quali sono, in quel Mediterraneo tanto amato, gli itinerari più belli? Sicuramente il giro delle isole greche, uno tra i tour più richiesti di sempre. Si sfiora la costa croata e si arriva poi in Grecia, dove dedicarsi all’esplorazione di Santorini, Mykonos, Rodi, Nasso Zante e di tantissime altre isole che – magari meno famose – regalano comunque panorami mozzafiato. Molto amata è anche la rotta che conduce verso la Spagna: Valencia, Barcellona e Siviglia rivestono sempre un grande fascino.

Ma non tutti amano regalarsi un viaggio al caldo: per questo motivo anche le crociere nel Nord Europa sono sempre più gettonate. Quali città si visitano? Kiel (Germania), Stoccolma, Oslo, Tallinn, San Pietroburgo. Località da visitare proprio d’estate, quando le temperature sono sempre fresche ma non rigide ed è possibile ammirarne i principali monumenti senza soffocare dall’afa o farsi sorprendere dalla neve.

Perché, tra giri attorno al mondo e spettacolari itinerari a bordo di navi extralusso, è la tradizione a vincere: sono le località d’Europa, l’Europa del Sud e quella del Nord. Sono le isole greche e quelle spagnole, sono le città più celebri e quelle meno battute. E, per chi volesse regalarsi una divagazione esotica, ci sono i Caraibi, che per gli italiani sono sempre molto attraenti.