Babbo Natale parte da Rovaniemi con la slitta

Babbo Natale si sta preparando a lasciare il villaggio di Rovaniemi , nella, per iniziare il viaggio intorno al mondo per consegnare i regali.

Ogni anno, il 23 dicembre, Babbo Natale inizia i preparativi per il lungo viaggio che lo aspetta in un luogo assolutamente segreto.

Si nasconde in uno chalet di legno silenzioso, scaldato dal fuoco che scoppietta, circondato solo dal silenzio della natura del Circolo Polare, e si prepara mentalmente ad affrontare una lunga fatica che lo terrà sveglio per almeno 24 ore.

È il momento più importante dell’anno, per lui. Ci ha lavorato per un anno intero ed ora è arrivato il suo momento.

Una volta terminati i preparativi, caricata la slitta di doni, si incammina tra i boschi innevati della Lapponia in compagnia delle sue fidate renne, passa a salutare gli amici nel Villaggio di Babbo Natale, dove 365 giorni all’anno incontra migliaia di visitatori, e spicca il volo.

Sono tantissimi i visitatori che ogni anno vanno a Rovaniemi per vedere il villaggio di Babbo Natale. Qui i bambini hanno l’opportunità unica di conoscere di persona il vero Santa Claus, di visitare il suo originalissimo ufficio, di entrare nel leggendario ufficio postale a Napapiiri (pieno zeppo di letterine) e di vivere, insieme ai loro genitori, la magica atmosfera del Natale. Ma non solo.

Un viaggio in questa zona della Finlandia è l’occasione per provare nuove esperienze, come la corsa sulla slitta trainata dalle renne, di ammirare gli spettacolari giochi di luce dell’aurora boreale e di percorrere gli incantevoli paesaggi artici, le foreste e le immense distese innevate a bordo di motoslitte.