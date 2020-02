Air New Zealand, anche i passeggeri di Economy class avranno i letti

editato in: da

Tra poco i passeggeri che viaggeranno in Economy non avranno nulla da invidiare ai ricchi ospiti della Business e della First class. Anche loro, pur spendendo molto meno, potranno sdraiarsi su un vero e proprio letto durante i voli a lungo raggio.

La compagnia Air New Zealand ha annunciato quella che sarà la nuova configurazione della classe Economy dei propri aerei, con dei letti a castello per chi vorrà viaggiare comodamente e riposarsi di notte. Specie durante quei lunghissimi viaggi come il volo Auckland-New York che sarà inaugurato a breve e che durerà 17 ore e 40 minuti.

La Economy Skynest è il risultato di tre anni di studi di fattibilità per riuscire a inserire dei moduli contenenti letti sovrapposti all’interno delle cabine degli aerei.

Questi moduli sono stati studiati dalla divisione ricerca e sviluppo che la compagnia neozelandese possiede ad Auckland. Ogni modulo Skynest potrà ospitare sei comodi letti o cuccette lunghe 2 metri e larghe 58 centimetri.

Ogni cuccetta avrà il proprio cuscino, lenzuola e una tendina per garantire la privacy oltre alla luce di cortesia, le bocchette d’aria e diverse prese elettriche e Usb.

Non ce ne saranno a sufficienza per tutti i passeggeri dell’Economy, ovviamente. Ciascun passeggero dovrà prenotare il proprio posto a sedere e in più aggiungere uno Skynest a pagamento.