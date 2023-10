“Viaggio in Italia”: nasce un bollino di qualità ai film

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Viaggio in Italia, il bollino che premia i film di qualità

Un tempo fu La dolce vita, splendido film con Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, a far conoscere uno spaccato d’Italia in tutto il mondo: la Fontana di Trevi è diventata un vero e proprio simbolo non solo della città di Roma, ma anche del nostro Paese per intero. Oggi, molte altre pellicole hanno portato un pezzetto d’Italia ben oltre i confini nazionali, promuovendo il turismo e valorizzando un territorio ricco di sorprese. Nasce così Viaggio in Italia, il bollino di qualità che verrà assegnato a quei film in grado di far conoscere le nostre bellezze nel mondo.

Viaggio in Italia: l’iniziativa

Nata dalla collaborazione tra Enit e il Ministero del Turismo, il bollino Viaggio in Italia verrà attribuito ad una selezione di film che partecipano alla Festa del Cinema di Roma 2023: naturalmente, verranno scelti quelli che maggiormente riescono a rappresentare il nostro Paese nel mondo, regalando agli spettatori uno scorcio delle nostre infinite meraviglie – e magari incentivando il turismo. Si tratta di un marchio di qualità di cui solo alcune pellicole potranno fregiarsi, quelle che faranno sognare con paesaggi evocativi che parlano “italiano”.

“Un film è sempre l’inizio di un viaggio. Le immagini e i racconti esercitano un grande potere attrattivo ed empatico, e risultano la chiave giusta per promuovere il turismo. Prende, infatti, sempre più piede la tendenza a scegliere come meta delle vacanze una località conosciuta attraverso il piccolo e grande schermo. Ed è anche grazie al cinema che l’Italia, attraverso pellicole come ‘La dolce vita’, è apprezzata in tutto il mondo. Un trend che si sta rivelando molto efficace anche oggi” – ha affermato il ministro Daniela Santanché.

I film più belli girati in Italia

Senza dover andare troppo indietro nel tempo, diverse pellicole recenti sono state girate in Italia, portando le nostre bellezze in giro per il mondo – con un ritorno economico, a livello turistico, davvero notevole. È il caso de La Sirenetta, produzione internazionale diretta da Rob Marshall, e con attori del calibro di Halle Bailey e Melissa McCarthy: il film è stato quasi interamente ambientato in Sardegna, e più precisamente in località splendide come Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Castelsardo e Golfo Aranci. Il risultato? Un’impennata di richieste di prenotazioni dall’estero del 216%.

Qualche anno fa, invece, Ferzan Özpetek ha scelto la città partenopea per il suo Napoli Velata, mostrando al resto del mondo alcuni splendidi scorci di questo luogo meraviglioso. A continuare il “lavoro” del regista di origini turche è stato Saverio Costanzo, che con la produzione italo-statunitense L’amica geniale – una delle più famose serie tv arrivate all’estero – ha portato oltre confine località bellissime come Napoli, Ischia, Caserta e Marcianise.

E che dire di The White Lotus, la serie tv americana targata HBO? Dopo alcune riprese ambientate alle Hawaii, il set si è spostato in Sicilia, scegliendo posti incantevoli come location. È così che, in molte scene del serial, si possono ammirare città splendide come Taormina e il suo teatro antico, Cefalù e la sua spiaggia dalle acque cristalline, Fiumefreddo di Sicilia e il suo bellissimo Castello degli Schiavi, Palermo e il famoso Teatro Massimo Vittorio Emanuele. Non mancano poi tante altre località che hanno conquistato il cuore dei turisti, soprattutto inglesi e americani, come Noto, Giardini Naxos e il monte Etna.