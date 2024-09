Fonte: Ph iStock - ©Les Films Pelleas Marcello mio, le location dove è stato girato il film su Mastroianni

Arriva in prima TV su Sky il film omaggio a Marcello Mastroianni nel centesimo anniversario della sua nascita: MARCELLO MIO, in onda sabato 28 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, MARCELLO MIO è un film scritto e diretto da Christophe Honoré. Chiara Mastroianni interpreta il ruolo di suo padre, Marcello, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera attraverso gli occhi di una figlia.

Il film si sviluppa come un sogno di Chiara che immagina di essere Marcello, creando così un intreccio onirico tra realtà e desiderio. MARCELLO MIO non è solo un omaggio alla figura paterna, ma anche un viaggio emotivo e affascinante che rievoca la memoria di uno degli attori più amati del cinema italiano.

Con una narrazione che commuove e incanta, Christophe Honoré porta in vita una storia intrisa d’amore e nostalgia.

La trama di MARCELLO MIO

Chiara è un’attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Durante un’estate particolarmente tormentata, decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”.

E mentre tutti pensano che sia soltanto uno “scherzo temporaneo”, Chiara non ha intenzione di rinunciare alla sua nuova identità.

Dove è stato girato il film

Fonte: iStock

Ma dove è stato girato il film che rende omaggio a Mastroianni? Innanzitutto, a Roma, con una delle location d’eccellenza: la Fontana di Trevi, che ripropone la mitica scena della “Dolce Vita” con Marcello e Anita Ekberg, uno dei capolavori di Fellini del 1960 nonché una delle pellicole più celebri della storia del cinema italiano.

A fare da sfondo alle vicende del film in arrivo il 28 settembre anche le strade e le piazze attorno alla stazione Termini, uno studio televisivo ricostruito presso gli studi della DEAR, e gli esterni del Cimitero Monumentale del Verano, nel quartiere Tiburtino vicino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura: 83 ettari di “museo a cielo aperto” custodi di opere d’arte e di sepolture di personaggi illustri del mondo musicale, artistico, storico, letterario, teatrale e cinematografico tra cui, appunto, Marcello Mastroianni.

Oltre a Roma, troviamo Filacciano, raccolto borgo medievale a dominio della Valle del Tevere, strutturato lungo un unico asse viario; via Filocastello, dove si erge il maestoso Palazzo del Drago, castello e porta d’accesso con antica torre; merita una sosta la piccola Chiesa di Sant’Egidio, dalle pareti dipinte e con un pregevole ciclo di affreschi del Duecento.

Arriviamo poi a Formia (dove alcune scene sono state girate all’Hotel II Faggiano), vivace cittadina balneare della provincia di Latina dove il clima è mite, il mare favoloso e le spiagge premiate da Legambiente e dalle 3 Vele del Touring Club Italiano. Non mancano, tuttavia, tracce dell’antico passato nel borgo collinare Castellone, nel borgo marinaro Mola, e lungo la Via Appia con la tomba di Cicerone.

MARCELLO MIO ha poi avuto come sfondo anche Gaeta, animata cittadina costiera della Riviera di Ulisse e, per le scene finali, Fondi, che vanta uno dei centri storici più interessanti della provincia di Latina, nell’abbraccio dei Monti Ausoni.

All’estero, il film è stato girato invece a Parigi.