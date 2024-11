Tutte le location di Wicked da scoprire, per partire per un viaggio a Oz

Il musical vincitore del Tony Award Wicked è arrivato finalmente sul grande schermo, due decenni dopo essere diventato un successo strepitoso a Broadway. Al cinema in Italia dal 21 novembre, il film diretto da John M. Chu è la prima parte dell’adattamento cinematografico con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei panni delle protagoniste principali, Glinda ed Elphaba. Nel cast anche Jonathan Bauiley di Bridgerton, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Da considerare come il prequel del classico del 1939 con Judy Garland, Wicked si concentra sull’amicizia di Elphaba e Glinda nata al college traendo spunto anche dai 14 libri per bambini di L. Frank Baum.

Wicked: di cosa parla

Prima di diventare la perfida strega dell’Ovest ne Il Mago di Oz, Elphaba è una ragazza di colore verde con le sue fragilità, i suoi sogni e ideali. Al college incontra Galinda (la futura strega buona Glinda) che diventa sua amica dopo un primo approccio burrascoso per la loro indubbia diversità. Le loro personalità viaggiano su binari opposti, ma piano piano, dopo scontri e contrasti gestiti più o meno pubblicamente, le due costruiscono un legame forte, fino a quando l’incontro ravvicinato con il famoso mago della città di smeraldo, mette il rapporto in discussione. Elphaba lotta contro il regime di Oz, mentre Glinda si fa sedurre dal mago e da Madame Morrible.

Fonte: Ufficio stampa

Dove è stato girato

Nel 2023 gli Sky Studios Elstree hanno accolto la loro prima produzione, Wicked. A Borehamwood, vicino Londra, questi studi sono stati la location principale delle riprese del film, anche se alcune scene sono state girate all’aria aperta. Un magico set color arcobaleno per ricreare Munchkinland è stato costruito nel piccolo villaggio di Ivinghoe, vicino a Luton, e la troupe ha girato sulla costa meridionale dell’Inghilterra, al Seven Sisters Country Park, dove è stata ripresa una barca a vela decorata di rosa per il film. Le riprese sono iniziate nel dicembre 2022.

Gli Sky Studios Elstree

I produttori hanno occupato più palchi nel complesso degli Sky Studios che si trova appena fuori dall’A1 a Borehamwood, a poche miglia a sud della M25. Si dice che gli studi siano i più sostenibili al mondo. Sapere che c’erano migliaia di pannelli solari sui tetti e altre fonti di energia rinnovabile che aiutavano ad alimentare la produzione era importante. Parlando dell’esperienza delle riprese, il produttore Marc Platt ha detto: “Abbiamo costruito set enormi e incredibilmente dettagliati sui nuovissimi palcoscenici degli Sky Studios Elstree, che hanno fornito l’ambiente perfetto per le riprese, con il vantaggio di essere nelle immediate vicinanze di Londra”.

“Non vediamo l’ora che il mondo veda i film di Wicked e la magia creata agli Sky Studios Elstree” Noel Tovey, MD presso Sky Studios Elstree, ha affermato all’inizio di quest’anno: “È stato un vero privilegio dare il benvenuto a Wicked come prima produzione cinematografica e la più grande produzione girata nell’ultimo decennio. Avere sia la prima che la seconda parte girate contemporaneamente in loco dimostra la capacità degli studi di ospitare grandi film su larga scala e non vedo l’ora di vedere il progetto finito“.

Oltre a Wicked e al terzo film di Paddington, Paddington in Perù, il prossimo blockbuster Jurassic Jurassic World Rebirth con Jonathan Bailey, e il nuovo sequel di Bridget Jones, sono altri film girati presso gli Sky Studios Elstree.

Fonte: Ufficio Stampa

Il villaggio di Ivinghoe

Gli enormi set all’aperto per Wicked sono stati costruiti, come a Ivinghoe nel Buckinghamshire, vicino a Leighton Buzzard. Una fattoria nella campagna del Bucks è stata trasformata in un villaggio di mastichini con una strada di mattoni gialli, come si vede dalle riprese aeree scattate durante la costruzione dei set. Il set della Shiz University è stato possibile grazie a gru, impalcature e centinaia di lavoratori a disposizione per trasformare il villaggio nella terra di Oz.

I campi di fiori a Norfolk

L’anno scorso un campo di tulipani è stato piantato nel Norfolk occidentale come una delle location delle riprese di Wicked, con oltre 20 acri di fiori rosa, rossi e bianchi, ed è presente nel trailer. Secondo l’Eastern Daily Press, le troupe sono state avvistate nella zona di Terrington St Clement.