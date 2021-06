Viaggio ad Abu Dhabi, eliminata la quarantena per gli italiani

editato in: da

Arrivano ulteriori buone notizie dal mondo dei viaggi e, in questo caso, da Abu Dhabi, meraviglia degli Emirati Arabi Uniti, che semplifica le norme d’ingresso per gli italiani: è stata eliminata la quarantena per chi proviene dal nostro Paese.

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha pubblicato l’elenco aggiornato delle destinazioni in “Green List”. Ciò vuol dire che i passeggeri in arrivo da queste mete (Italia compresa) saranno esentati dalle misure di autoisolamento obbligatorie dopo l’atterraggio ad Abu Dhabi e dovranno solo sottoporsi a test PCR all’arrivo in aeroporto.

Tutti i Paesi, le regioni e i territori inclusi nella “Green List” saranno regolarmente aggiornati in base allo sviluppo internazionale. L’inclusione nell’elenco è soggetta a rigorosi criteri di valutazione in termini di salute e sicurezza al fine di garantire il benessere della comunità degli Emirati Arabi Uniti.

È fondamentale sapere, però, che l’elenco non si riferisce alla cittadinanza, bensì ai Paesi da cui viaggiano i passeggeri. Questo vuol dire che, anche in caso di scalo, un Paese viene considerato ad alto o basso rischio. Vi invitiamo, quindi, a visionare quali Paesi fanno parte della “Green List” tramite questo sito nel caso in cui stiate pianificando un viaggio da queste parti.

È bene ricordare, inoltre, che secondo la normativa italiana –in vigore fino al 30 luglio 2021– non è ancora concesso spostarsi per turismo verso Abu Dhabi. Ciò non toglie che questa rimane un’ottima notizia poiché vuol dire che, finalmente, possiamo pensare di prenotare per il futuro un viaggio verso questa spettacolare destinazione, sperando che la situazione italiana continui ad essere positiva come ora e che presto verranno aggiornati gli elenchi dei Paesi verso cui poter viaggiare per turismo.

Infatti Abu Dhabi grazie all’impegno, le iniziative e i regolamenti messi in atto per contenere la diffusione del Covid-19 ha quasi sempre mantenuto una percentuale eccezionalmente bassa di casi confermati sul totale dei test effettuati. Condizione che aveva concesso di riaprire le porte al turismo internazionale già nel dicembre 2020. Anche se, in quel momento, l’Italia era ancora considerato un Paese ad alto rischio e, di conseguenza, non era stato inserito nella “Green List”.

Speriamo che la situazione continui in questo modo e che presto Abu Dhabi venga inserita negli elenchi dei Paesi in cui poter viaggiare per turismo anche dall’Italia.