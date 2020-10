Viaggi a sorpresa, la pazza idea lanciata da Air New Zealand

editato in: da

In viaggio senza conoscere la meta, se non due giorni prima della partenza, con un pacchetto tutto compreso di hotel, volo e noleggio di un’automobile per gli spostamenti.

È questa la pazza idea lanciata dalla compagnia aerea neozelandese Air New Zealand che, a fronte delle incertezze turistiche legate alla pandemia da Covid-19, si è reinventata offrendo nuovi servizi ai propri viaggiatori.

Grazie ai “Mystery Breaks” (così si chiamano questi pacchetti di viaggio turistici) la compagnia potrà far volare i turisti all’interno i confini nazionali con un doppio vantaggio. Da una parte la compagnia potrà tenere in volo i propri mezzi e mantenere i propri dipendenti, dall’altro lato questo stratagemma sosterrà l’economia del Paese e il turismo locale, aiutandolo a sopravvivere alla mancanza di turisti che provengono dall’estero.

Non solo. In realtà in tutta questa storia c’è anche un terzo vantaggio: tutti, infatti, potranno riscoprire e apprezzare la bellezza dei propri territori, a cui spesso si preferiscono mete più esotiche, altre metropoli e città d’arte.

Nel dettaglio questi pacchetti consentono, in base a un budget definito, di regalarsi una vacanza che comprenda volo, pernottamento in hotel e un’auto a noleggio che si potrà utilizzare per muoversi dalla zona settentrionale di Napier fino al Sud, verso Dunedin. Un pacchetto di questi viaggi a sorpresa si aggira sui 350 euro circa per un intero weekend e tra le 20 proposte indicate se ne può scartare una sola. Aggiungendo giorni e servizi, poi, la tariffa si può aumentare a piacimento e secondo la propria disponibilità economica.

Di certo chi decide di provare un’esperienza con la Air New Zealand è un profondo amante dei viaggi e dell’avventura (oltre che delle sorprese) perché, come abbiamo anticipato, la destinazione verrà annunciata solamente 48 ore prima, in modo da preparare velocemente i bagagli e programmare il proprio itinerario.

A oggi l’idea piace moltissimo ai viaggiatori della Nuova Zelanda, tant’è che non si esclude che molti copieranno l’idea. Del resto, la tendenza mondiale vede un’incremento di queste iniziative in cui si esortano i turisti a mettersi in viaggio senza meta. Solo pochi mesi fa, in Oriente, un aereo è stato allestito appositamente per chi ha nostalgia di volare e alcune navi hanno iniziato a proporre viaggi senza alcuna destinazione.