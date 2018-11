In vendita alcuni pezzi della Tour Eiffel: ecco come puoi comprarli

editato in: da

Quando si va a Parigi, spesso si torna a casa con una riproduzione in miniatura delle Tour Eiffel, il suo monumento simbolo. E se invece si potesse acquistare, direttamente, un pezzetto della celebre torre?

Se hai sempre sognato di possedere un pezzo della Tour Eiffel, infatti, ora puoi farlo: presto sarà messa all’asta una sezione della sua scala originale, venticinque gradini per un totale di circa quattro metri, un tempo utilizzati per collegare il secondo e il terzo piano della torre. Solamente nel 1983, infatti, furono installati gli ascensori. E la scala a chiocciola progettata da Gustave Eiffel cominciò a diventare obsoleta.

Così, quella stessa scala fu suddivisa in 24 sezioni. Una si trova ancora oggi all’interno della Tour Eiffel, tre sono conservate all’interno di musei: il Musée d’Orsay e la Cité des sciences di Parigi, e il Musée de l’Histoire du Fer di Nancy (città francese sita sul fiume di Grand Est, e nota per i suoi monumenti in stile tardo barocco e Art Nouveau). Le rimanenti 20 sezioni sono negli anni state vendute a collezionisti privati di tutto il mondo, ed è da una di queste collezioni che arriva il pezzetto di scala che, presto, verrà messo all’asta.

Oggi, per la precisione: è fissata per il 27 novembre all’interno della casa d’aste Artcurial. Il prezzo di partenza? 40.000 euro, ma potrebbe alzarsi di molto. Non è infatti la prima volta, che Artcurial mette in vendita un pezzo della Tour Eiffel. Nel 2013 una sezione della scala è stata venduta per 220.000 euro, nel 2016 un’altra ha raggiunto la cifra di 526.000 euro. Non certo costi alla portata di tutti, dunque, ma pensati per collezionisti che intendono regalarsi il lusso di possedere un piccolo pezzo di uno tra i più famosi monumenti al mondo.

Intanto, la Tour Eiffel si prepara a regalare ai visitatori tutta la magia del Natale. Perchè, se c’è un periodo dell’anno in cui Parigi è ancora pià bella, è proprio il periodo natalizio. Ai piedi della torre, come da tradizione viene allestito il Village de Noël, un vero e proprio villaggio di Natale con un centinaio di casette di legno, suddivise tra il Marché de Noël du Champ de Mars, sugli Champs de Mars, e il Marché de Noël de Bir Hakeim, nei pressi della fermata metro Bir-Hakeim e fino all’avenue de la Motte Piquet.