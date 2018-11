Valtellina, ecco la suite su di un gatto delle nevi a Valmalenco

editato in: da

Dedicarsi al glamping a Valmalenco, nei comprensori dell’Alpe Palù, coccolati dallo staff e allietati dalla panoramicità del luogo.

Tante le proposte italiane per gli appassionati di sci e snowboard. Tra queste Valmalenco non può che ricoprire una posizione di prestigio. Vengono proposte 50 km di piste, adatte per sportivi di vario livello, dai principianti agli esperti. Scegliere lo Ski Resort dei comprensori dell’Alpe Palù vuol però dire assicurarsi un viaggio nel viaggio.

È infatti possibile approfittare della moderna funivia, che cabine da 160 persone, nota per essere la più grande realizzata al mondo. Il suo nome è Snow Eagle ed è in grado di stupire anche i più avvezzi ai panorami di montagna. In alternativa però si possono anche percorrere dei percorsi più tradizionali, sfruttando il proprio veicolo senza rischi. Lo Ski Resort è infatti attrezzato con una strada totalmente asfaltata, lungo la quale è possibile godere di un panorama unico. La via conduce inoltre verso la seggiovia coperta, così da poter comodamente accedere alle piste.

È qui inoltre possibile approfittare della prima Suite realizzata su di un gatto delle nevi. Si tratta della “2 cuori in pista”, che propone un’esperienza del tutto unica al mondo e particolarmente romantica. I due ospiti infatti avranno modo d’essere a pieno contatto con la natura, approfittando di un ambiente in grado di conciliare tradizione e modernità, tecnologia e natura.

Nello specifico la suite vanta un letto matrimoniale molto accogliente, un bagno privato e un’ampia vasca per rilassarsi e vivere momenti d’assoluta intimità. A ciò si aggiunge una vista panoramica incantevole, per un servizio di glamping ad alta quota davvero invidiabile. Ai turisti viene inoltre proposto un angolo per il tè e un servizio in camera per la prima colazione. Per raggiungere la suite è possibile approfittare di un trasporto in motoslitta, utile anche per ritrovarsi in uno dei vari rifugi, dover poter cenare dopo il tramonto.

Il servizio di taxi sulla neve, per così dire, prevede una persona a disposizione degli ospiti, a disposizione tra andata e ritorno. Si potranno dunque gustare i prelibati piatti senza alcuna preoccupazione sulle eventuali difficoltà date dal percorso verso la suite. Una vacanza da sogno dunque, coccolati fino all’ultimo giorno di permanenza.