Vacanze a Mykonos, l’isola più amata dai vip quest’estate

Estate 2019: le vacanze dei vip, tra l’Italia e gli Stati Uniti

I vip tornano in Grecia. È Mykonos la meta delle vacanze preferita da calciatori, attori e celebrity quest’estate. L’isola delle Cicladi è stata letteralmente presa d’assalto da molti di coloro che finora avevano scelto le isola spagnole come buen retiro dell’estate.

L’isola greca è famosa per le feste che si tengono d’estate quando, sulle spiagge di Paradise e di Super Paradise, si accende la musica a tutto volume e le discoteche ospitano famosi dj internazionali che fanno ballare i villeggianti fino al mattino.

Hanno scelto Mykonos Anna Tatangelo che, lasciato solo il suo Gigi, ha fatto sapere a tutti dov’era postando selfie a go-go su Instagram. La cantante è volata su una delle isole greche più belle per una breve vacanza insieme ad alcuni amici. Negli scatti postati Anna sfoggia un fisico perfetto in bikini e pose da diva. Nei video pubblicati nelle stories si diverte, passeggiando per le vie della cittadina.

Sempre da Instagram abbiamo saputo che anche Aurora Ramazzotti ha trascorso qualche giorno sulla pittoresca isola col fidanzato Goffredo Cerzi. Innamoratissimi e in pose hot sulla spiaggia, devono essersi proprio divertiti.

Ma chi è emigrato in massa in quel di Mykonos è il mondo del calcio. Tantissimi i calciatori – non solo italiani ma anche stranieri – che hanno scelto le Cicladi per rilassarsi un po’ al mare. Dei nostri, Matteo Pessina, Remo Freuler (che poi si è spostato nella vicina Ios) e il connazionale Nicolas Haas, tutti centrocampisti dell’Atalanta e il difensore juventino Daniele Rugani, accompagnato dalla presentatrice sportiva Michela Persico.

Vacanza qui anche per il calciatore tedesco Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, che ha portato la sua fidanzata, la top model Izabel Goulart. Paparazzati mentre si baciavano appassionatamente nella villa privata e sulle splendide spiagge di Mykonos.