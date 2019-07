Vacanze di lusso sul lago di Como per Chiara Ferragni e famiglia

editato in: da

Da Los Angeles all’Italia, destinazione lago di Como: Chiara Ferragni ha regalato alla sua famiglia (non solo a Fedez e a Leone, ma anche alle sorelle e ai genitori) una vacanza straordinaria sul Lario. Location d’eccezione, Villa Sola Cabiati.

Luxury depandance del Grand Hotel Tremezzo, Villa Sola Cabiati regala un salto indietro nel tempo. Soggiornare qui significa immergersi in un’architettura splendida, che rimanda agli antichi fasti e che è un’icona della Belle Epoque. Ogni sua stanza è un piccolo capolavoro d’arte, ed l’ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Del resto, basta guardare i profili Instagram di Chiara Ferragni e Fedez per rendersi conto di quanto una vacanza sul lago di Como possa essere divertente: tra spaghettate al pomodoro e sessioni di sci d’acqua, tra corse a bordo piscina e viaggi sui sedili di splendide auto d’epoca, i Ferragnez si stanno godendo giornate spensierate e piene di risate.

Il tutto, avendo come base quella Villa Sola Cabiati che – costruita nel Rinascimento e trasformata in “villa di delizia” nel Settecento – accoglie gli ospiti in grandi saloni decorati da opulenti stucchi dei migliori artisti d’epoca e arredati da collezioni di arazzi, dipinti e ceramiche di inestimabile valore.

I giardini affacciati sul lago, la piscina all’aperto tra fiori e piante rare: Villa Sola Cabiati è un piccolo gioiello del Lario. Può ospitare fino a dodici persone, grazie alle sei suite poste nelle ali dell’edificio e composte ciascuna da un’ampia camera da letto con bagno privato. Affittandola, si usufruisce anche di un Villa Manager, di un maggiordomo e del personale di servizio per tutta la durata del soggiorno, a garanzia della stessa ospitalità a cinque stelle del Grand Hotel Tremezzo, ma con un tocco di ulteriore esclusività.

Anche se, ciò che di più bello Villa Sola Cabiati ha, è la posizione: sita al centro di lago di Como, regala uno tra i più bei panorami della zona. In cinque minuti di barca si raggiunge il Grand Hotel Tremezzo, con la sua cucina d’alta classe e l’esclusiva T Spa. E, lasciandola, è possibile dedicarsi all’esplorazione del Lario con le sue ville storiche e i suoi giardini. Per una vacanza di lusso, indimenticabile e ricca d’emozioni.