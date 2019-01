TripAdvisor, i migliori hotel del mondo del 2019. C’è anche l’Italia

editato in: da

Si basano sulle recensioni degli ospiti i premi che ogni anno TripAdvisor assegna ai migliori hotel del mondo.

Tra i dieci migliori alberghi del 2019 troviamo al secondo posto un italiano.

L’Hotel Belvedere, secondo hotel migliore al mondo secondo TripAdvisor, si trova a Riccione, una località turistica della Riviera Romagnola dove la concorrenza è altissima. La nostra costa adriatica, infatti, è rinomata in tutto il mondo per i servizi, l’ospitalità e, perché no, anche per i prezzi contenuti rispetto a tutto ciò che offre.

Vince come migliore hotel in assoluto per quest’anno, invece, un resort del Costa Rica, il Tulemar Bungalows & Villas di Manuel Antonio, un resort fatto di bungalow e di case sull’albero all’interno del parco nazionale più famoso del Paese.

Sul podio al terzo posto quest’anno troviamo un hotel in Cambogia, il Viroth’s Hotel di Siem Reap, che nel 2018 si era piazzato primo.

Dal quarto posto della top 10 in avanti troviamo poi il Kenting Amanda Hotel di Hengchun,a Taiwan; l’Hotel Alpin Spa Tuxerhof di Tux, in Austria; il French Quarter Inn di Charleston, negli Stati Uniti; The Resort at Pedregal di Cabo San Lucas, in Messico; il Palacio Nazarenas della catena di lusso Belmond a Cusco, in Perù; il Kayakapi Premium Caves – Cappadocia ad Urgup, in Turchia e infine l’Hanoi La Siesta Hotel & Spa, in Vietnam.