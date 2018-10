Ora si possono trascorrere le vacanze nella casa di Madonna a Londra

editato in: da

Siete dei fan accaniti di Madonna? Conoscete a memoria tutte le sue canzoni, e vi piacerebbe vivere per qualche giorno proprio come lei (o quasi)? Oggi c’è un’imperdibile opportunità.

Se avete in programma una vacanza a Londra, potete scegliere di soggiornare nella casa in stile georgiano – con due camere da letto – che la regina del pop ha per anni diviso con Guy Ritchie, il regista suo ex marito. Oggi, quella stessa abitazione è stata trasformata in una casa per le vacanze nel quartiere di Kensington, uno dei più esclusivi e lussuosi della capitale inglese, a ovest di Hyde Park.

Ovviamente, non si tratta certo di una soluzione economica: il costo è di 742 sterline a notte, pari a circa 844 euro, per un soggiorno minimo di 4 notti. Disponibile sul sito leader negli affitti di appartamenti per le vacanze HomeAway, l’appartamento può accogliere fino a 6 persone.

Per altro, non è solo il luogo perfetto in cui soggiornare per i fan di Madonna: oltre ad essere una soluzione di prestigio, la casa è stata anche il set del film “The Pusher” del 2004, girato da Vince Vaughn e con protagonista Daniel Craig. Due camere da letto, due bagni e uno charme prettamente inglese, l’appartamento si affaccia sulle strade acciottolate e gli edifici storici di Kensington. Gli ampi spazi di intrattenimento e la cucina super professionale suggeriscono il suo affitto da parte di persone che – oltre che la città – intendono viversi anche la casa, magari organizzando cene tra amici circondati dalla bellezza del luogo.

Questa casa, Madonna la amava davvero tanto. Raccontava di esibizioni di tango insieme al marito, di pranzi affollati di bambini. E sicuramente, di quell’inquilina tanto speciale, le sue mura recano memoria. Anche se, per sceglierla (budget permettendo!), basterebbe il suo interior design straordinario, con l’ampia sala da pranzo, il divano color crema con sei posti a sedere, il bagno illuminato dalle grandi finestre ad arco, la libreria terra-cielo, la camera padronale con – ai piedi del letto – un ampio sofà viola. Per vivere, per una settimana o più, la sensazione d’essere una star.