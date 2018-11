In Svizzera si fanno passeggiate con un San Bernardo come guida

editato in: da

In Svizzera, per chi ama camminare in montagna, hanno avuto un’idea davvero originale.

Organizzano delle passeggiate con una guida speciale: un cane San Bernardo.

Le escursioni vengono organizzate sul Monte Rigi, nel Cantone di Lucerna, che le gente del luogo chiama la “Regina delle Montagne”.

Qui i cani San Bernardo vivono da oltre cent’anni. Aiutavano gli abitanti a svolgere i lavori quotidiani.

Anche in inverno, questi amici a quattro zampe erano per loro un grande – in tutti i sensi – aiuto, anche solo come cani da soccorso.

A organizzare le originali passeggiate in mezzo alla neve è Barry & Friends. Si parte dalla stazione di Rigi Kaltbad e si cammina lentamente seguendo il percorso indicato dai cagnoloni fino allo Chalet Schild.

Per rifocillarsi dalla passeggiata al freddo ci si scalda con un buon punch e del vin brulè. Chi sentisse i brividi anche durante il cammino, può sempre attingere alla botticella al collo del San Bernardo. Questa razza è famosa per la resistenza al freddo e alla fatica in altitudine.

Il tour organizzato prosegue poi verso Wölfertschen-First dove, una volta giunti al capolinea, ci si può fermare per conto proprio e andare alla scoperta del Rigi.

La stessa località di Rigi Kaltbad è deliziosa e vale la pena visitarla. A 1.400 metri di altitudine, si trova su un altipiano che s’affaccia direttamente sul Lago di Lucerna con vista sulla pittoresca cittadina di Weggis. Il panorama che si gode da quassù è da cartolina.

Inoltre, per raggiungere Rigi Kaltbad si può prendere la storica ferrovia a cremagliera di Rigi che, costruita nel 1871, è stata la prima d’Europa nel suo genere oppure si può salire con la funivia che parte da Weggis.

L’escursione dura circa un’ora e mezza, quindi è fattibile, ma si cammina per non più di 50 minuti, in realtà, e si fa di pomeriggio, nelle ore più ‘calde’.

È un modo originale non soltanto di fare una sana passeggiata in quota e di scoprire il meraviglioso paesaggio delle Prealpi svizzere, ma è anche l’occasione per conoscere questi splendidi animali tanto grandi quanto dolci. Vi sentirete un po’ come Heidi con il suo amatissimo Nebbia.