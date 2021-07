Sting pazzo di Capri e della Costiera Amalfitana

editato in: da

Che Sting sia innamorato dell’Italia si sa. Da anni, il cantautore britannico possiede una bellissima casa in Toscana, tra le colline del Chianti, dove produce anche vino ma anche miele e olio extravergine d’oliva e dove, di recente, ha inaugurato anche una pizzeria all’interno della tenuta Il Palagio.

Ora, si concesso una breve vacanza tra Positano, Capri e la Costiera Amalfitana dove non ha nascosto la sua presenza.

Sull’isola Li Galli, l’ex membro dei Police, si è infatti esibito difronte a un piccolo pubblico di ospiti eletti di un locale con un breve intermezzo musicale. In un mini concerto live, ha cantato per i presenti “Englishman in New York”, accompagnato da due musicisti locali.

Il suo attaccamento al nostro Paese l’ha portato a creare, insieme alla moglie Trudie Styler, una fondazione a sostegno dei ristoratori italiani e del settore dell’ospitalità, la “Every Breath Foundation” (EBF), il cui nome si ispira al popolare singolo dei Police, “Every Breath You Take”.

La scelta della destinazione della vacanza di Sting non è casuale. Dimora di sirene, attori e ballerini, l’affascinante arcipelago Li Galli è uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo e si trova proprio in Italia.

Guardandone i contorni dall’alto, l’accostamento viene quasi naturale: la sagoma di Gallo Lungo, la più grande tra le isole dell’arcipelago Li Galli, che affiorano tra le acque che dividono Capri da Positano, sembrano dipingere sulla tela del mare azzurro il disegno di un grande delfino.

Assieme agli altri isolotti di “La Rotonda” e “La Castelluccia” questi tre gioielli del Mar Tirreno rappresentano inestimabili perle dell’area marina protetta di Punta Campanella. Tre meraviglie affioranti a pelo d’acqua che arricchiscono il campionario di bellezze custodite in Campania.