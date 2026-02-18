Quattro mondi tra Atlantico e Caraibi: alla scoperta delle Isole Vergini Americane e delle loro meraviglie

Un'avventura tra spiagge borotalco e forti coloniali color zafferano, riscoprendo un angolo di Caraibi che profuma di canna da zucchero, spezie antiche e storie di pirati

Foto di Serena Proietti Colonna

Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Pubblicato:

Le Isole Vergini Americane viste dall'alto

Sorgono dal mare con la fierezza di chi ha visto passare galeoni carichi di ricchezze e navi battenti bandiere nordeuropee. Parliamo delle Isole Vergini Americane, un frammento di Stati Uniti che inaspettatamente profuma di spezie antiche e salsedine fresca. Queste meraviglie della natura sono un territorio degli USA incastonato nelle Piccole Antille, un curioso paradosso geografico e culturale: la loro anima vibra secondo ritmi africani e architetture scandinave.

