Sono queste le spiagge più belle del mondo nel 2026: nella top 10 un’italiana

Quali sono le migliori spiagge del mondo dove prendere il sole, praticare surf o non fare assolutamente nulla? Lo rivela la nuova classifica di TripAdvisor

iStock
Anche La Pelosa in Sardegna è tra le più belle al mondo

Scegliere le spiagge più belle del mondo è una sfida colossale, ma TripAdvisor ci prova con una classifica stilata in base a chi riceve un alto numero di recensioni e opinioni eccellenti nella sua community in un arco temporale di 12 mesi. Solitamente, dei suoi 8 milioni di profili, meno dell’1% raggiunge questo traguardo.

Il titolo Traveller’s Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi e ha dato vita a una classifica per il 2026 composta da ben 24 spiagge che spaziano dai paradisi della Grecia agli scenari idilliaci di Aruba, arrivando anche in Italia.

