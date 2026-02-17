La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
Scegliere le spiagge più belle del mondo è una sfida colossale, ma TripAdvisor ci prova con una classifica stilata in base a chi riceve un alto numero di recensioni e opinioni eccellenti nella sua community in un arco temporale di 12 mesi. Solitamente, dei suoi 8 milioni di profili, meno dell’1% raggiunge questo traguardo.
Il titolo Traveller’s Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi e ha dato vita a una classifica per il 2026 composta da ben 24 spiagge che spaziano dai paradisi della Grecia agli scenari idilliaci di Aruba, arrivando anche in Italia.
Le spiagge più belle del mondo
In vetta alla selezione internazionale di quest'anno c'è l'incantevole Isla Pasión, situata sull'isola di Cozumel in Messico: per chi è alla ricerca del massimo relax, questa meta vanta litorali di un bianco accecante dove è possibile rigenerarsi sotto il sole caldo, lasciando che ogni preoccupazione svanisca dentro un bicchiere di Piña Colada. Al secondo posto troviamo la famosa spiaggia di Elafonissi a Creta, dove ritrovare l'atmosfera caraibica nel cuore dell'Europa. Completa il podio un'altra spiaggia di Creta, Balos Lagoon, che unisce un panorama mozzafiato con acque cristalline.
Nel resto della classifica compaiono tante spiagge note, come la celebre Eagle Beach ad Aruba, che continua a confermarsi un'icona globale, Banana Beach in Thailandia, Boulders Beach in Sudafrica, dove ammirare i pinguini, e Playa Maspalomas in Spagna.
Tra le spiagge più amate compare anche Praia da Falesia in Portogallo e Plage de Palombaggia in Corsica.
Le spiagge italiane presenti in classifica
La classifica conferma come il litorale italiano non abbia nulla da invidiare ai paradisi esotici più remoti. Tra le protagoniste spicca la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, un autentico capolavoro della natura situato nel cuore del Mediterraneo. Questo angolo di Sicilia incanta i viaggiatori con acque di un turchese quasi surreale e una sabbia bianchissima, offrendo un’esperienza che unisce la protezione di una riserva naturale a un senso di libertà primordiale.
Spostandoci in Sardegna, la celebre spiaggia La Pelosa a Stintino si riafferma come una delle mete più fotografate e amate al mondo. La sua barriera naturale formata dall'Asinara e dall'isola Piana regala uno specchio di mare calmo e trasparente, la cui bellezza cromatica tocca tutte le sfumature dell'azzurro. Sempre in terra sarda, la classifica cita la spiaggia La Cinta, una distesa di sabbia fine che separa la laguna dal mare cristallino, offrendo panorami mozzafiato che spaziano fino all'imponente profilo dell'isola di Tavolara.
La classifica completa
