C’è un angolo della Grecia che sembra uscito da un sogno a tinte pastello: sabbia rosa, acque trasparenti, dune di sabbia e isolotti raggiungibili a piedi. No, non è un set di un film fantasy girato alle Maldive. È tutto vero, e si trova a Creta, nella zona sud-occidentale dell’isola.

La spiaggia di Elafonissi è uno di quei posti che sembrano impossibili da descrivere senza usare superlativi a raffica e infatti è regolarmente inserita nelle classifiche delle spiagge più belle d’Europa (e spesso anche del mondo).

Ma oltre al colpo d’occhio da capogiro, Elafonissi ha anche un’anima selvaggia, accessibile e piena di piccole sorprese per chi decide di restarci più di un selfie. Vediamo tutto quello che c’è da sapere, da dove si trova fino a cosa vedere, fare e mangiare.

Dove si trova la spiaggia di Elafonissi: come arrivare

Elafonissi si trova sulla costa sud-occidentale di Creta, in Grecia, ed è tecnicamente una laguna collegata a un piccolo isolotto che si può raggiungere a piedi durante la bassa marea. È parte della regione di Chania, a circa 75 km dalla città omonima (Chania/La Canea), una delle più affascinanti dell’isola.

Il nome Elafonissi in greco significa “isola dei cervi”, anche se spoiler: di cervi non se ne vedono, ma lo scenario è talmente surreale che non ci si fa troppo caso. L’isola è protetta da un’area Natura 2000, quindi niente resort invasivi, locali caotici o bar sulla spiaggia in stile Mykonos.

Qui regna ancora una bellezza quasi intatta, fatta di natura, silenzio (a parte il vento) e orizzonti infiniti.

Come arrivarci? In auto è il mezzo più comodo e flessibile. Da Chania ci vogliono circa 1h45, passando per strade panoramiche tra montagne e vallate. Il parcheggio vicino alla spiaggia è ampio, ma in alta stagione conviene arrivare presto.

In bus, invece, nei mesi estivi ci sono collegamenti diretti da Chania gestiti da KTEL Creta. Si parte la mattina presto e si torna nel pomeriggio. Economico, ma un po’ rigido.

Potete optare per un tour organizzato, se alloggiate in zone più distanti, molti hotel infatti propongono gite giornaliere in pullman o minivan con guida e tappa a Elafonissi. Ottima opzione se non volete pensare a nulla.

La strada per arrivarci è già parte dell’esperienza: attraversa paesaggi montuosi, gole spettacolari come Topolia Gorge e villaggi cretesi dove il tempo sembra essersi fermato.

Cosa vedere e fare a Elafonissi: non solo sabbia rosa

Arrivare a Elafonissi e rimanere impassibili è semplicemente impossibile. Appena si mette piede sulla sabbia, ci si rende conto che questo posto è diverso da tutto il resto: il colore rosato deriva dalla polverizzazione dei frammenti di conchiglie, che si mescolano alla sabbia chiara creando sfumature delicate e oniriche.

Ma oltre allo scatto da cartolina, Elafonissi è anche piena di cose da vedere e fare.

1. Camminare sull’acqua verso l’isolotto

Uno dei momenti più affascinanti è quando, durante la bassa marea, si può attraversare a piedi la laguna bassa e raggiungere l’isolotto di Elafonissi. L’acqua arriva appena alle ginocchia, è calda, trasparente, e regala la sensazione di camminare dentro un quadro.

Sull’isolotto si trovano dune sabbiose, scogliere, piccole baie appartate e, soprattutto, meno gente. Perfetto per chi cerca un angolino più tranquillo dove stendere il telo e ascoltare solo il rumore delle onde.

2. Fare snorkeling nelle acque turchesi

Anche se Elafonissi non è un sito da immersione vera e propria, il mare è così trasparente che una maschera e un boccaglio bastano per sentirsi dentro un documentario marino. Si vedono piccoli pesci, rocce colorate e fondali che sembrano velluto.

Per chi ama esplorare, ci sono scogli e piscine naturali ideali per nuotare lontano dalla folla.

3. Relax sulla sabbia rosa (ma con consapevolezza)

Sì, potete piazzarvi su uno dei tratti più rosa della spiaggia per abbronzarvi o leggere un libro. Ma attenzione: la sabbia rosa è un fenomeno raro e fragile ed è vietato portarne via anche un solo granello. Quindi ammirare sì, saccheggiare no.

Ci sono zone attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento), ma anche tante aree libere dove sistemarsi con il proprio telo. Il consiglio è: portate crema solare ad alta protezione, un cappello, tanta acqua e scarpe per camminare sugli scogli.

4. Visitare il piccolo faro e la cappella di Agia Irini

Sul lato ovest dell’isolotto si trovano due chicche da non perdere: un vecchio faro panoramico e una piccola chiesa bianca, dedicata a Santa Irene. Il contrasto tra la pietra chiara, il cielo azzurro e il mare profondo rende il paesaggio quasi mistico.

5. Gustarsi la cucina cretese nei chioschi vicini

Elafonissi non ha ristoranti direttamente sulla spiaggia (d’altronde, area protetta!), ma appena fuori dall’arenile si trovano alcuni chioschi e taverne rustiche dove mangiare piatti della tradizione cretese.

Da provare:

Dakos : pane d’orzo croccante con pomodori, feta, olio d’oliva e origano.

: pane d’orzo croccante con pomodori, feta, olio d’oliva e origano. Keftedes : polpette di carne o zucchine, fritte e servite con yogurt.

: polpette di carne o zucchine, fritte e servite con yogurt. Loukoumades: palline fritte dolci con miele e cannella, perfette post-mare.

Per i più organizzati, un picnic fai da te all’ombra delle dune è un’esperienza super consigliata (ma ricordatevi di portare via ogni rifiuto!).

Consigli utili per godersi Elafonissi al meglio