iStock Vista sulla Balos Lagoon, a Creta

C’è un momento, ogni anno, in cui l’Europa smette di essere solo una mappa e diventa una promessa di sole, sabbia e giornate passate in riva al mare. È quando arrivano i Travellers’ Choice Best of the Best, i riconoscimenti che premiano l’eccellenza assoluta nel mondo dei viaggi sulla base di milioni di recensioni raccolte in dodici mesi. Meno dell’1% degli 8 milioni di profili su Tripadvisor riesce a entrare in questa élite: numeri che raccontano un filtro severissimo, dove sopravvivono solo le destinazioni che hanno fatto davvero battere il cuore ai viaggiatori.

Nel 2026, l’Europa domina la scena con spiagge che sembrano uscite da un’opera iperrealista: sabbie rosa, lagune cristalline, dune che si muovono come onde immobili. Ma non si tratta solo di immagini da cartoline, bensì di esperienze, di tramonti che fanno restare in spiaggia un’ora in più, di scogliere rosse che sembrano dipinte a mano.

Le spiagge europee più belle del 2026

Al primo posto in Europa troviamo Elafonissi Beach, a Creta: caratterizzata dalla celebre sabbia dalle sfumature rosate e da acque turchesi estremamente limpide, è una delle mete balneari più riconoscibili del Mediterraneo. Le lagune poco profonde, inoltre, la rendono adatta anche alle famiglie, mentre le aree più aperte sono ideali per nuoto e snorkeling.

iStock

Sempre a Creta, la seconda posizione è occupata da Balos Lagoon. La laguna si distingue per fondali bassi, sabbia chiara e un paesaggio naturale di grande impatto scenografico. L’accessibilità e le acque calme la rendono particolarmente apprezzata dalle famiglie, pur mantenendo un’atmosfera che conserva tratti di autenticità.

Il Portogallo entra in classifica con Praia da Falésia, nell’Algarve. Qui il tratto distintivo è rappresentato dalle imponenti scogliere color ocra che contrastano con l’azzurro dell’oceano e l’ampio arenile e i sentieri panoramici lungo le falesie propongono esperienze diverse, tra relax balneare e passeggiate naturalistiche.

iStock

Dalle dune di Playa de Maspalomas alle distese selvagge di Playa de Cofete, fino a Omaha Beach, luogo simbolo dello sbarco in Normandia: le spiagge europee – tra le più belle al mondo – offrono esperienze molto diverse, capaci di unire natura, memoria e identità territoriale.

iStock

Le spiagge italiane in classifica

L’Italia conferma la propria centralità nel panorama balneare europeo con quattro presenze nella top 20.

Al quarto posto si colloca Spiaggia La Pelosa, nota per le acque basse e straordinariamente limpide. La conformazione del fondale, che degrada lentamente, la rende particolarmente adatta alle famiglie. L’elevata notorietà comporta un’alta affluenza nei mesi estivi, motivo per cui è consigliabile pianificare l’accesso con anticipo.

iStock

All’ottava posizione, invece, ci spostiamo in Sicilia fino alla Spiaggia dei Conigli, frequentemente indicata tra le spiagge più belle del mondo. Oltre alla qualità dell’acqua e alla finezza della sabbia, l’area è importante dal punto di vista ambientale, essendo sito di nidificazione della tartaruga Caretta caretta.

iStock

Undicesimo posto per Spiaggia La Cinta di San Teodoro (Sardegna), lunga distesa sabbiosa affacciata su un mare turchese, apprezzata sia per il relax sia per le attività sportive, tra cui kitesurf e snorkeling.

iStock

Al 17esimo posto, sempre in Sardegna spicca Cala Mariolu, celebre per i ciottoli chiari e per l’acqua particolarmente trasparente. L’area è rinomata per la qualità dei fondali e per la ricchezza della vita marina, elementi che la rendono una delle destinazioni più apprezzate per snorkeling e immersioni nel Mediterraneo.

iStock

Un elemento accomuna le spiagge italiane presenti in classifica: l’equilibrio tra valorizzazione turistica e tutela ambientale. Si tratta di contesti naturali di alto pregio, la cui conservazione è strettamente legata a una gestione attenta dei flussi e dei servizi in un periodo in cui l’overtourism è sempre dietro l’angolo.

La classifica completa

1. Elafonissi Beach

2. Balos Lagoon

3. Praia da Falésia

4. Spiaggia La Pelosa

5. Falassarna Beach

6. Platja de Muro

7. Paleokastritsa Beach

8. Spiaggia dei Conigli

9. Playa de Maspalomas

10. Plage de Palombaggia

11. Spiaggia La Cinta

12. Fig Tree Bay Beach

13. Horsey Beach

14. Playa de Cofete

15. Cala Comte

16. Tsambika Beach

17. Cala Mariolu

18. Omaha Beach

19. Bamburgh Beach