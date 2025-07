Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Su Giudeu, la spiaggia sarda a mezzaluna

La Sardegna vanta vere meraviglie naturalistiche tra i propri tesori, tra questi c’è la spiaggia di Su Giudeu. Siamo nella zona meridionale dell’isola, lungo il litorale di Chia, e la mezzaluna di sabbia dorata attira subito l’attenzione per il contrasto con il mare dalle sfumature caraibiche. La spiaggia di Su Giudeu è uno scenario naturale da sogno, scelto più volte come set cinematografico per la sua bellezza senza tempo. Ampia, è perfetta per chi cerca relax e per chi vuole praticare sport acquatici o godersi un tramonto indimenticabile.

Caratteristiche di Su Giudeu

Sul litorale di Chia tra le spiagge più belle della Sardegna brilla Su Giudeu, una baia meravigliosa che incanta al primo sguardo con la sua distesa di sabbia fine e dorata così morbida da sembrare seta sotto ai piedi.

Alle spalle, si ergono dune imponenti, alte fino a 20 metri, modellate dal vento e decorate da ginepri secolari. Un tempo erano ancora più maestose, ma oggi sono un habitat prezioso da proteggere: attenzione, è vietato camminarci sopra. Il mare è caraibico nelle sfumature che virano dal verde smeraldo al turchese più intenso; è sicura persino per i bambini grazie al fondale basso e sabbioso che degrada dolcemente.

Chi apprezza le escursioni adorerà l’idea di raggiungere l’isolotto roccioso coperto da macchia mediterranea che si trova a poco più di 150 metri dalla riva ed è raggiungibile a nuoto o a piedi durante la bassa marea. È il punto migliore se vuoi scattare una foto alla costa. Alle spalle della spiaggia si trova lo stagno di Spartivento, un angolo magico dove, d’estate, puoi osservare i fenicotteri rosa, insieme ad aironi e folaghe. Un vero paradiso per chi ama la natura e la fotografia.

iStock

Curioso di sapere cosa significa il nome? Deriva da un polpo locale chiamato in sardo pruppu giudeu, ma oggi il nome evoca soprattutto il mare cristallino e l’inconfondibile isolotto che impreziosisce il paesaggio.

Se hai voglia di continuare ad esplorare da qui puoi raggiungere a piedi Cala Cipolla, o seguire i sentieri che portano al faro di Capo Spartivento; nei dintorni ti aspettano altre meraviglie come Monte Cogoni, Sa Colonia e la celebre Tuerredda.

Puoi scegliere se stenderti sulla sabbia libera o optare per un po’ di relax sotto ombrellone e lettino. Non manca davvero nulla: chioschi, ristoranti, noleggio di gommoni, canoe, moto d’acqua, giochi acquatici, diving center e persino un campeggio. E se ti piacciono i tramonti, qui diventano ancora più speciali con aperitivi vista mare e musica soft in sottofondo.

Dove si trova Su Giudeu e come raggiungerla

Stai cercando il paradiso? Allora segna subito questo nome: Su Giudeu. La spiaggia, tra le più belle della Sardegna, fa parte delle meraviglie custodite lungo il litorale di Chia all’interno del territorio di Domus de Maria.

Ci troviamo a 50 chilometri dall’aeroporto di Cagliari e raggiungerla è piuttosto semplice. Si sale in auto, si superano Pula e Santa Margherita seguendo le indicazioni per Chia. I cartelli conducono proprio al parcheggio a pagamento e da lì basterà percorrere un breve sentiero per arrivare alla spiaggia da sogno.