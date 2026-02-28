Dall'isola dove sono tornate le tartarughe giganti ai luoghi da film, fino ai viaggi in mete low cost, ecco le storie e i luoghi che hanno conquistato i lettori di SiViaggia

Febbraio sarà anche uno dei mesi più freddi dell’anno, ma i luoghi che ci hanno fatto viaggiare con la mente hanno acceso un calore speciale nel nostro cuore. Dalle icone romantiche che continuano a far battere il cuore, a un’inaspettata regione italiana che ha sorpreso tutti, fino a una remota isola caraibica dove le tartarughe giganti sono tornate a vivere dopo quasi due secoli: il mondo, anche in pieno inverno, si è rivelato un caleidoscopio di meraviglie da ammirare, ma anche da proteggere. E poi ci sono i paesaggi che riconosciamo dal grande e piccolo schermo, scenari reali diventati set di film e serie Tv amatissime, capaci di trasformare un viaggio in un’esperienza cinematografica memorabile.

Isola Floreana alle Galápagos, paradiso delle tartarughe giganti

Le Galápagos non smettono di affascinare il mondo e a febbraio 2026 una notizia meravigliosa ha acceso i riflettori sull’isola di Floreana: dopo oltre 180 anni di assenza, 158 tartarughe giganti sono state reintrodotte su questo lembo di terra che sembra un paradiso terrestre. L’operazione fa parte del più grande progetto di ripristino ecologico dell’arcipelago, volto a ristabilire l’equilibrio naturale e a valorizzare la biodiversità di questo habitat unico.

Il ritorno delle tartarughe giganti rafforza anche il valore ecoturistico dell’isola, rendendola una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica e sostenibile.

Le spiagge più spettacolari e uniche al mondo

Nel freddo mese di febbraio 2026, sono state le spiagge più spettacolari del mondo a farci sognare, immaginando di poterle raggiungere presto. La classifica Traveller’s Choice – Best of the Best 2026 di Tripadvisor ha premiato, tra le varie categorie, anche le spiagge più uniche del pianeta, scelte in base alle recensioni dei viaggiatori.

Al primo posto troviamo Boulders Beach in Sudafrica, famosa per la sua colonia di pinguini africani e le passerelle panoramiche. Al secondo posto spicca una gemma italiana: Isola Bella, a Taormina, la “Perla del Mediterraneo”, collegata alla terraferma da una lingua di sabbia e ideale per snorkeling e passeggiate tra flora e fauna mediterranea. Al terzo gradino del podio troviamo Bamburgh Beach, nel Regno Unito, con il suo castello che domina la spiaggia al tramonto regalando spettacoli in cui lasciarsi incantare. Non vi resta che scoprire tutte le altre spiagge premiate quest’anno leggendo il nostro articolo.

L’arco degli innamorati del Salento: addio al simbolo dell’amore

Tutti lo conoscevano: era il simbolo degli innamorati, uno dei luoghi più romantici della costa adriatica creato dalla natura e dalla stessa natura cancellato per sempre. Un’ironia quasi brutale se si guarda al tempismo: proprio nel weekend di San Valentino, l’arco degli innamorati, perla geologica incastonata tra i faraglioni di Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, è stato sbriciolato da una mareggiata particolarmente violenta. Un colpo al cuore per chi lo aveva visitato e fotografato migliaia di volte e chi avrebbe voluto farlo almeno una volta: un luogo che vogliamo ricordare per sempre, celebrando la sua bellezza e il fascino che ha ispirato generazioni di viaggiatori e innamorati.

La riscoperta dell’Emilia Romagna, elogiata all’estero

Febbraio ha rilanciato l’Emilia-Romagna, eletta dalla stampa estera come la regione italiana più sorprendente. Non solo paesaggi e città d’arte: a fare la differenza sono il cibo, l’ospitalità e il mix naturale tra tradizione e vita contemporanea, secondo il Business Insider (a cui diamo pienamente ragione), che ha visitato tutte le regioni italiane prima di eleggere la sua preferita.

La gastronomia è il cuore pulsante della regione: Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena, tortellini e mortadella conquistano i visitatori. Bologna incanta con portici e tortellini in brodo, Modena con acetaie e caseifici, Parma con taglieri di prosciutto e Lambrusco, Savignano con i tartufi e Ferrara con i cappellacci alla zucca.

Oltre al cibo, la regione unisce anche cultura motoristica e sportiva, con l’Autodromo di Imola, meta di appassionati da tutto il mondo. Un mix di eccellenze che rende l’Emilia-Romagna una meta da sogno.

Le mete low cost di marzo che vi hanno fatto innamorare

Febbraio volge al termine e inizia il mese che dà il benvenuto alla primavera. Il momento perfetto per partire per un viaggio, ma senza spendere una fortuna. Tra le destinazioni più convenienti ci sono città europee come Praga, con mercatini pasquali e attrazioni gratuite, e l’Algarve in Portogallo, ideale per surf e trekking primaverili.

Chi cerca il risparmio senza rinunciare alla bellezza può scegliere anche la Grecia più autentica del Peloponneso, mentre Jerez in Andalusia offre cultura, flamenco e tapas a prezzi contenuti. Più lontano, il Laos stupisce con templi e mercati low cost e Tirana combina storia, design e panorami accessibili. Quale sceglierete?

Le location di film e serie Tv che hanno fatto sognare

In un periodo storico in cui il cineturismo sta spopolando tra i viaggiatori, alla ricerca dei luoghi resi iconici da film e serie Tv, ci sono diverse location che hanno fatto sognare i nostri lettori.

Il cinema italiano, in particolare, continua a trasformare i paesaggi del nostro Belpaese in veri protagonisti sullo schermo. A conquistare tutti sono state le location di Rosso Volante, il film di Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti: girato tra le Dolomiti Bellunesi e la pista olimpica di Cortina d’Ampezzo, ripercorre le gesta di Eugenio Monti, leggendario campione di bob.

Ufficio Stampa RAI

Altrettanto affascinanti sono le location di Amici comuni, con Raoul Bova, tra i paesi rurali della Bassa Veronese, mentre “Agata Christian – Delitto sulle Nevi” ha portato gli spettatori nella fiabesca fortezza di Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean e in altri paesaggi innevati nelle vicinanze.