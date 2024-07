Alla scoperta dei dintorni di Tolosa nel Midi-Pirenei

Fonte: iStock Vista del borgo medievale di Cordes-sur-Ciel

Situata nella zona meridionale della Francia si trova la regione del Midi-Pirenei, un territorio ricco di attrazioni storiche e culturali, ma anche di paesaggi e bellezze naturali uniche del Paese. Una delle città più famose di questa regione francese è sicuramente la città di Tolosa.

La capitale della regione è conosciuta anche come la “città rosa” grazie al colore caratteristico degli edifici in mattoni della città. Tolosa si trova al centro di un territorio estremamente affascinante e tutto da visitare, con luoghi imperdibili e che renderanno l’esperienza nel Midi-Pirenei assolutamente indimenticabile, tra borghi medievali e punti storici, ma anche luoghi naturali mozzafiato. Comincia il viaggio alla scoperta di Tolosa e dei suoi dintorni.

Tolosa, capoluogo e cuore del Midi-Pirenei

Per scoprire questa regione nel migliore dei modi, senza ombra di dubbio è necessario conoscere la città di Tolosa e la sua storia.

La città rosa è conosciuta molto per il suo centro storico, caratterizzato da edifici antichi composti da mattoni rosa, e che offre una combinazione unica fra storia e modernità. Attrazione turistica interessante della città di Tolosa è sicuramente la Place du Capitole, una fra le più grandi dell’intera Francia, e che ospita il maestoso campidoglio, dalla quale la piazza prende il nome. In francese, infatti, si traduce con “capitole”.

Si tratta del punto di Tolosa da cui partono le sue storiche stradine, strette e pittoresche, che conducono a monumenti e palazzi rinascimentali, alla Basilica di San Saturnino ed al convento dei Giacobini, testimonianza artistica e storica magnifica.

Il borgo appeso al cielo: Cordes-sur-Ciel

Partendo alla scoperta dei dintorni di Tolosa, a nord si trova un pittoresco borgo medievale. Si tratta del borgo di Cordes-sur-Ciel, che letteralmente significa “Cordes sul cielo”, un nome che sta ad indicare la sua posizione su una collina elevata, che, con la presenza di nuvole, consente alla città di “fluttuare nel cielo”.

Questo antico borgo medievale, che può essere considerato uno tra i villaggi più bella della Francia, venne fondato nel lontano 1222 ed è una piccola cittadina di poco più di mille abitanti, con strade acciottolate e case dallo stile gotico conservate splendidamente. Tra gli edifici storici più di rilievo di Cores-sur-Ciel sono la Casa del Grande Falconiere, del Grande Scudiero e del Capocaccia, perfettamente conservati e che consentono di ammirare l’architettura gotica della città. Il villaggio è anche noto per le sue botteghe artigianali ed i suoi mercati locali e tradizionali.

La città episcopale di Albi

Nei pressi di Tolosa, ma anche del borgo appena raccontato di Cores-sur-Ciel, sorge la città di Albi. Questa antica città, che è stata riconosciuta come patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, si trova nella regione del Midi-Pirenei ed è famosa per la sua importante storia. La città è sovrastata dalla magnifica città episcopale ed è conosciuta come la “città rossa”.

Qui sono presenti edifici storici dall’architettura unica a livello europeo: la cattedrale e il Palais de la Berbie, che sono tra i più grandi edifici in mattoni cotti del mondo. Inoltre, sono molto affascinanti gli edifici storici che compongono il centro storico, ma anche le strette vie cittadine, ideali per una passeggiata rilassante.

La città del pellegrinaggio di Rocamadour

Poco più lontano, viaggiando verso nord e a circa due ore di auto dalla città di Tolosa, si trova un altro affascinante borgo medievale: il borgo di Rocamadour. Si tratta di un importante luogo di pellegrinaggio della Francia e si trova lungo la Via Tolosana, uno dei percorsi che compone il cammino di Santiago e che porta, appunto,a Santiago de Compostela.

Tra gli edifici storici degni di nota di questo borgo francese, si trova la cripta di Saint Amadour, oltre che la cappella della Vergine Nera, luogo di venerazione da oltre un millennio. Le strade di Rocamadour offrono una vista unica sul paesaggio naturale del fiume Alzou.

Il parco naturale regionale dei Pirenei dell’Ariège

Un altro luogo estremamente affascinante, a sud della città di Tolosa, è il parco naturale regionale dei Pirenei dell’Ariège, in grado di offrire, come il precedente, scenari naturali unici e di grande bellezza.

Questa riserva venne creata dai francesi nel recente 2009 e si estende intorno alle fortezze storiche di Foix e Saint Girons. In questo parco si trovano vette molto alte, che raggiungono anche i 3000 metri di altezza, come il Mont Valier.

Tra le meraviglie naturali di questo parco nei pressi di Tolosa si trovano antiche e storiche grotte rupestri, come la grotta di Niaux e Mes d’Azil, ma anche diverse cascate, laghi e corsi d’acqua sotterranei. Per chi ama le escursioni all’aperto ed i trekking, sono presenti diversi percorsi al riparo e nella verde vegetazione del parco, altrimenti si possono fare attività in acqua, come il kayak.

Il parco nazionale delle Cevennes

Per tutti quei viaggiatori amanti della natura e delle escursioni all’aria aperta, questo territorio che circonda la città di Tolosa è caratterizzato anche da paesaggi naturali che possono regalare emozioni ed esperienze uniche. Fra questi si trova il parco nazionale delle Cevennes, una riserva della biosfera dell’UNESCO, caratterizzato da un’elevata gole, come ad esempio le gole del Tarn, ma anche le grotte dell’Aven e di Dargilan o, ancora, il massiccio del Monte Lozére.

In particolar modo, sono degne di nota le gole del Tarn, che si presentano con alte scogliere di 500 metri e che offrono il loro spettacolo più bello tra Quézac e Le Rozier, per circa 50 km. Qui è possibile anche rilassarsi sulle spiagge che si affacciano sul fiume oppure osservare le alte scogliere utilizzando i kayak.

Sono anche presenti diversi villaggi da conoscere e scoprire all’interno di questa area protetta: Sainte-Enimie, ad esempio, dalla quale partono diverse escursioni, ma anche Castelbouc, che sorge di fianco ad una scogliera, Hauterives, una piccola frazione raggiungibile esclusivamente in barca, e Saint-Chély-du-Tarn, villaggio scenografico nelle vicinanze di una cascata.

Esplorare i dintorni di Tolosa potrebbe rappresentare la soluzione ideale per una vacanza, lontani dal turismo di massa e alla scoperta di paesaggi naturali e storici unici nel loro genere. La regione del Midi-Pirenei è caratterizzata da borghi medievali e paesaggi naturali tra i più belli della Francia e proprio per questo che va inserita assolutamente nella lista dei luoghi da visitare in Europa.