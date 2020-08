In Sardegna puoi fare l’ultimo bagno appena prima dell’imbarco

editato in: da

Il mare della Sardegna è così bello che non si vorrebbe mai andare via dalla spiaggia. E anche l’ultimo giorno di vacanza è sempre un colpo al cuore dover lasciare quel paradiso che la nostra bella Italia ci regala.

Un mare favoloso, che molti ci invidiano. Colori che abbagliano per la lucentezza. Sfumature che vanno dall’azzurro chiaro al verde Tiffany, dallo smeraldo fino al blu intenso.

Da quest’anno, anche chi deve prendere un aereo per tornare a casa, è possibile fare un ultimo bagno appena prima dell’imbarco. Anche una volta chiusa la valigia, pronta per essere spedita, si può andare dalla spiaggia direttamente all’aeroporto e sistemarsi in attesa che venga chiamato il proprio volo.

Lo scalo di Olbia, sulla Costa Smeralda, ha avuto un’idea geniale. Quella di mettere a disposizione dei propri passeggeri un servizio doccia, dove togliersi le ultime tracce di sale dalla pelle prima di salire a bordo dell’aereo.

L’After Beach consente a chiunque lo desideri di fare la doccia e di usufruire di uno spazio confortevole, profumato e soprattutto igienizzato. Oltre alla doccia c’è un bagno privato con wc, lavabo, bidet e asciugacapelli. A disposizione ci sono anche kit doccia composti da set di asciugamani da bagno (telo doccia, viso e ospite), un tappeto per la doccia, le ciabatte monouso di spugna, doccia-shampoo e crema per il corpo. I prodotti per il corpo sono realizzati artigianalmente con l’utilizzo di erbe e piante sarde e sono completamente naturali.

Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 (ultimo accesso consentito alle 21:20) previa prenotazione. Costa 25 euro per persona per 40 minuti, 40 euro per due persone e 60 euro per un interno nucleo familiare (max 4 persone). Si può prenotare via mail a info@geasar.it o via WhatsApp al numero +393451542636.

Inoltre, per chi usufruisce del servizio After Beach c’è la possibilità di depositare un bagaglio gratuitamente per cinque ore, di avere uno sconto del 50% sull’accesso alla Club Lounge e di accedere al Fast Track per velocizzare le procedure d’imbarco.