Ryanair, voli low cost in offerta per partire a maggio

Ryanair ha lanciato un’offerta per partire da maggio con voli scontati fino a 30 euro su biglietti di andata e ritorno.

Si può volare fino a marzo del 2020 e le mete da prenotare sono tantissime.

La Primavera è la stagione ideale per visitare le Capitali del Nord Europa, perché non fa più così freddo come d’inverno e si può girare per le città all’aria aperta godendosi strade, piazze e giardini, senza doversi rintanare nei bar per scaldarsi ogni tanto.

Tra le mete più consigliate troviamo quindi Oslo, con il suo bellissimo fiordo. La città è ricca di parchi e di aree verdi che i norvegesi sfruttano ampiamente durante la bella stagione. Il parco pubblico più grande è il Frognerparken situato nella parte nord-occidentale della città. Il Parco Frogner è molto famoso tra i turisti in visita perché ospita il Parco di Vigeland, un’area dedicata all’artista norvegese Gustav Vigeland che raccoglie più di 200 sue opere. La via principale di Oslo è Karl Johans Gate, una via molto frequentata anche dagli abitanti stessi dove si trovano numerosi negozi, ristoranti e hotel. Da vedere, almeno dall’esterno, il Palazzo Reale, l’elegante edificio è stato costruito nella prima metà dell’800 ed è la residenza ufficiale dei regnanti norvegesi. Ci sono voli low cost in partenza da Milano Bergamo.

Altra città da vedere è Praga. Nonostante sia stata ampiamente sfruttata, la Capitale ceca resta sempre una splendida città, il cui centro storico, Staré Mesto, merita assolutamente di essere visto. Questa città nasconde ancora molti segreti: per esempio, a Malá Strana, sotto la Collina di Petrin, c’è un angolo pieno di parchi e di giardini segreti dove anche Franz Kafka amava passeggiare durante la notte. Perché è proprio così, che il quartiere va vissuto: girovagando senza una meta, per lasciarsi sorprendere e per emozionarsi. Se avete già visto il Ponte Carlo, il castello e l’orologio astronomico, andate in questo nuovo quartiere. Ci sono voli per Praga da Bergamo, Roma Ciampino, Pisa e Trapani.

Infine, merita un viaggio anche Copenhagen, una delle città più accoglienti e vivibili d’Europa. Piccola ma ricca di attrazioni, è una città che può essere visitata anche in un weekend. Indre By è il cuore antico della città, sufficientemente piccolo da essere girato a piedi, per poter apprezzare le sue stradine dove trovare anche bar, caffè e ristoranti. Qui c’è anche un Giardino botanico con la più vasta collezione di piante di tutta la Danimarca, mentre il Giardino di Tivoli, il parco di divertimenti più antico al mondo, è una tappa irrinunciabile soprattutto per le famiglie con bambini. Gli amanti dello shopping troveranno molto interessante la Strøget, una delle strade pedonali più lunghe d’Europa, dove ci sono negozi e boutique di design nordico.

Se cercate un itinerario insolito, visitate il quartiere di Christiania, dove vive una comunità in totale autogestione, in base alla Legge della Città Libera di Christiania che risale al 1989. È un po’ la roccaforte hippie di tutta la Danimarca, con locali alternativi e strade senza automobili. Ci sono voli diretti da Napoli, Bologna, Bergamo e Ciampino.