Ryanair, voli in offerta per viaggiare entro Natale

Per chi ha voglia di viaggiare, le occasioni non mancano. Senza spendere una fortuna tra l’altro. Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta che dura solo fino alla mezzanotte. Prevede uno sconto di 25 euro sul prossimo biglietto aereo di andata e ritorno, purché il volo venga effettuato entro il 15 dicembre.

Un’occasione ghiotta per organizzare un weekend fuori porta o il Ponte dell’Immacolata a inizio dicembre in una città d’arte in Italia o in Europa. Se siete in cerca di idee, vi diamo una mano noi a trovare qualche meta insolita.

Avete mai pensato di visitare Pescara, per esempio? Ci sono voli a partire da 4,99 euro a tratta e, anche se il biglietto di ritorno costasse di più, dovrete comunque detrarre i 25 euro della promozione. Affacciata sul Mare Adriatico, Pescara è il centro più popoloso dell’Abruzzo e, oltre a essere un’apprezzata località balneare durante le vacanze estive, la città sorprende in ogni stagione.

Il Ponte del Mare, con il suo aspetto futuristico, è il primo luogo da vedere, tanto che ha saputo diventare uno dei simboli della città fin dalla sua inaugurazione nel 2009. Il suo compito è quello di collegare due tratti della Ciclovia Adriatica che una volta completata unirà Trieste con la Puglia. Immancabile è sicuramente la visita della Casa di D’Annunzio, dove nacque e trascorse la sua infanzia. E infine ci sono i trabocchi, costruzioni affascinanti

un po’ simili a palafitte un tempo impiegate per la pesca e che oggi sono o strutture private o bar e piccoli ristoranti dove gustare la cucina marinara.

Un’altra idea di viaggio è Brindisi. Troppo spesso considerata soltanto la porta d’accesso al Salento, questa città merita invece una visita. Specie fuori stagione. Porto strategico, prima in epoca romana e poi per i mercanti veneziani, Brindisi offre oggi un affascinante percorso culturale e paesaggistico. In città da non perdere sono certamente il porto turistico, il Castello Alfonsino del XIII secolo, il Castello Svevo e la grande e suggestiva colonna alla fine dell’antica via Appia. Innumerevoli, inoltre, le chiese, tra cui l’antichissimo tempio di San Giovanni al Sepolcro con il suo portale in marmo riccamente decorato. Insomma, ce n’è abbastanza per un fine settimana in riva al mare anche d’inverno.