Ryanair, offerte low cost per partire in autunno

Molti italiani non sono ancora partiti per le vacanze, mentre altri sono già in spiaggia a oziare. È il momento migliore per pensare ai prossimi viaggi. Ryanair lo sa bene e ha lanciato le prime offerte low cost per l’autunno. Voli per ottobre e per novembre a partire da 12,99 euro a tratta.

Se volete stare sul classico, l’autunno è il periodo migliore per visitare Parigi, con il foliage che scalda i parchi e i giardini cittadini, o Praga, con la collina su cui si erge il castello che domina la città che si trasforma in una macchia multicolore che va dal beige al rosso intenso, come i tetti delle case.

Ma se cercate una meta originale, ce ne sono tantissime raggiunte dalla compagnia aerea irlandese.

Atterrate per esempio all’aeroporto di Girona, vicino a Barcellona, ma evitata di andare per l’ennesima volta a vedere la Sagrada Familia. Fermatevi nella deliziosa cittadina di Girona. Attraversata dal fiume Onyar questa cittadina catalana è davvero deliziosa. Le caratteristiche case colorate che si specchiano nelle acque, il rione ebraico da scoprire assolutamente a piedi e la movida travolgente che si scatena al calar del sole la rendono la “piccola Firenze” della Catalogna. Ci sono voli diretti da Cagliari, Pescara, Pisa e Alghero.

Se amate l’Inghilterra e avete già visto mille volte Londra, cinquanta Manchester e dieci Liverpool, la nuova rotta di Ryanair è East Midlands, lo scalo nei pressi di Nottingham. Una zona decisamente nuova da esplorare. Se pensando a Nottingham vi viene in mente subito Robin Hood, ebbene è proprio questa la sua città: si può prendere parte a un Robin Hood Town Tour che tocca la foresta di Sherwood (con le nebbie autunnali è davvero magica), Castle Rock, con il Nottingham Castle Museum, e la City of Caves, dove si nasconde un pozzo incantato. Ci sono voli da Milano Bergamo, Roma Ciampino e Venezia Treviso.

Infine, avete mai pensato di visitare Tolosa, la Capitale dell’Occitania, nel Sud della Francia? Qui i mesi di ottobre e novembre sono ancora bellissimi, le temperature elevate e le giornate soleggiate. Soprannominata la “città rosa”, per via dei mattoni rosati usati per costruire gli edifici: i francesi dicono che la città è “rosa all’alba, rossa a mezzogiorno e color malva al crepuscolo”.

È bello passeggiare tra le affascinanti stradine medievali del centro, con i suoi bellissimi cortili e le magnifiche dimore rinascimentali, costruite dai mercanti che, nel XV secolo, si arricchirono con il commercio del “Pastel”, una preziosa tintura blu usata per dipingere le persiane delle case. Tolosa è anche una tappa fondamentale del pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Imperdibile è la Basilica di St-Sernin, con il suo campanile ottagonale, anch’esso di mattoni rosati. Ci sono voli low cost da Napoli e da Palermo.