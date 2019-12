Ryanair, offerta pazzesca: voli a partire da 5 euro

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta pazzesca. Ben 50mila voli super low cost a partire da 5 euro (a tratta). Inutile dire che il sito della compagnia aerea irlandese è andato letteralmente in tilt.

L’offerta è limitata nel tempo: si può premotare entro la mezzanotte del 2 dicembre in occasione del cosiddetto “Cyber Monday”, il lunedì delle offerte low cost online. Si può viaggiare fin da subito e fino a gennaio 2020.

Tantissimi i voli da Milano Bergamo. Il nostro consiglio, come sempre, è di prenotare per una meta insolita, così da avere più possibilità di trovare biglietti ancora disponibili. Tra le mete meno battute dai turisti c’è per esempio Katowice, in Polonia. È una delle città più giovani d’Europa La città polacca è un grande esempio di arte moderna e Art Nouveau.

Il centro ospita molti edifici in stile Art Nouveau; la zona Sud, invece, presenta grandi esempi di edifici moderni. Katowice Rynek è la parte più vecchia e dove sono concentrati la maggior parte dei monumenti della città. Restano ancora molte delle fabbriche del XIX secolo costruite durante il boom industriale della città. Quelle di Nikiszowiec e Giszowiec sono esempi architettonici di grande importanza. Davvero un’idea originale per un weekend.

Perché, invece, non scegliere una destinazione fuori stagione come Salonicco? Una città dalle numerose tracce storiche, la si può scoprire attraverso alcuni dei suoi imperedibili siti. Primo fra tutti la Chiesa di San Demetrio, patrono di Salonicco, poi la Torre bianca, simbolo della città e infine il Museo archeologico.

E, infine, siete mai stati a Eindhoven in Olanda? È una città bellissi.ma, specie se siete appassionati di architettura. Il simbolo della città sono i Birilli volanti. Si tratta di un’installazione d’arte monumentale, che dimostra come i cittadini e le amministrazioni locali abbiano cercato di valorizzare tutto ciò che questa piccola cittadina è in grado di offrire. La tecnologia nell’architettura degli edifici moderni di Eindhoven è una delle cose che più vi lascerà a bocca aperta. Che si parli dell’Evoluon, centro congressi chiamato anche disco volante, del grattacielo Vesteda pieno di nuovi appartamenti, o del futuristico Blob, la scelta non manca. In effetti, una delle caratteristiche di Eindhoven è la miscela tra arte moderna ed arte tradizionale, che non passa inosservata.