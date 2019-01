La nuova offerta Ryanair: per tutto marzo si vola a 9.99 euro

editato in: da

Volare in Europa non è mai stato tanto conveniente: dall’1 al 31 marzo, Ryanair metterà a disposizione dei viaggiatori tratte dirette a prezzi bassissimi, collegando in un lampo tutti gli aeroporti del Vecchio Continente affiliati alla compagnia aerea irlandese.

Non è la prima volta che viene lanciata una promozione Flash Sale, e sicuramente questa iniziativa aiuterà notevolmente a combattere il calo dei flussi turistici che, in maniera del tutto fisiologica, avviene durante la mezza stagione.

Con dei prezzi del genere, ogni scusa per muoversi diventa un valido ed urgentissimo motivo. Viaggiare per le vacanze di primavera non è mai stato tanto conveniente: non c’è esame universitario, impegno di lavoro o mondano che tenga, le porte dell’Europa sono aperte a chiunque abbia appena 9.99 euro in tasca.

Tra le tante idee di viaggio che il sito della Ryanair offre, ce ne sono alcune che meritano particolare attenzione. Convenzionali o meno che siano, quando la possibilità di viaggiare viene servita su un piatto d’argento, rimandare ha ben poco senso, e lo spirito d’avventura dovrebbe divenire la vostra guida alla scoperta delle meraviglie nascoste in giro per l’Europa.

Milano-Bergamo – Bordeaux a partire da 9,78 euro

Da sempre, la Francia è una terra accogliente ed ospitale, che sa regalare ai propri turisti meraviglie artistico-culturali senza eguali e vanta una vastissima gamma di eccellenze per il settore eno-gastronomico. Bordeaux è un autentico paradiso per i viaggiatori alla ricerca della raffinatezza .

La cittadina francese viene considerata una della mete più attraenti dell’Europa e la Piazza della Borsa con il suo Miroir d’Eau , lo specchio d’acqua in cui si riflettono le sagome simmetriche di due dei principali palazzi cittadini, sarà sicuramente uno dei luoghi più suggestivi dell’intero viaggio, con la possibilità di scattare delle foto artistiche uniche nel loro genere.

Vienna è una delle capitali europee di maggior richiamo per i giovani e della intensissima attività culturale. Nel 1800, questa metropoli a misura d’uomo ricavata tra le Alpi è stata al centro dello sviluppo sociale europeo, e nel passare del tempo non ha assolutamente perso questa qualità. Da Vienna passano i migliori spettacoli e concerti ed alcune tra le mostre più famose del mondo.

Non a caso, è proprio qui che si può trovare il “Bacio”, l’opera magna del famosissimo pittore Gustav Klimt conservata nell’ Österreichische Galerie Belvedere.

Nel cuore del Mediterraneo, immersa nel caldo clima nord-africano e contaminata dalle coste siciliane, si trova la magnifica Malta, il paese degli alveari. Caratterizzata da fiabesche coste racchiuse in poco più di trecento chilometri, l’isola è un’ottima meta in ogni periodo dell’anno, poiché vanta circa 3000 ore di sole nell’arco di trecentosessantacinque giorni, regalando una vacanza in totale relax e con una vivace movida a prezzi davvero competitivi. Menzione d’onore per la incantevole La Valletta, città dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per le sue meraviglie architettoniche date da una commistione di culture e civiltà diverse.