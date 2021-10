Ryanair, voli low cost per viaggiare in Europa: offerta lampo

Se durante l’autunno non avete ancora approfittato di un weekend di evasione in una destinazione europea, vi viene incontro la nuova (e fulminea) offerta di Ryanair.

Infatti, soltanto durante la giornata di lunedì 11 ottobre, sarà possibile prenotare voli low cost di sola andata a partire da 4,99 euro per viaggiare fino al 31 ottobre. Trattandosi di un’offerta valida solo per 24 ore, i posti sono limitati: se volete partire con una spesa minima, non dovreste perdere altro tempo. Inoltre, Ryanair offre ai suoi passeggeri la possibilità effettuare delle modifiche al volo in maniera totalmente gratuita, permettendo di cambiare la data o l’itinerario del volo fino a 2,5 ore prima della partenza del volo ma anche il nome fino a 2 ore prima della partenza.

L’offerta riguarda i voli in partenza dagli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, Roma Ciampino, Alghero, Napoli, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo e Pisa verso decine di mete. Per quanto riguarda le destinazioni, l’offerta è piuttosto ampia, non soltanto mete europee stavolta, ma anche italiane.

Se siete a corto di idee vi lasciamo qualche spunto. Volendo restare sulla penisola, consigliamo di fare tappa in Sicilia per approfittare delle ultime temperature miti di fine ottobre: è possibile raggiungere Palermo o Trapani a seconda dell’aeroporto di partenza.

E che dire della Spagna? Qui le temperature sono ancora primaverili ad autunno inoltrato, e quale occasione migliore per rilassarsi su una spiaggia di Palma, Malaga o Alicante? Ma dai principali aeroporti italiani è facile anche raggiungere Valencia, Siviglia e Barcellona, che offrono uno spaccato senza pari sulla cultura e lo stile di vita spagnolo.

Amanti della vita notturna? Mykonos e Ibiza sono destinazioni che non invecchiano mai per chi ha il divertimento come priorità nell’itinerario di viaggio.

Per chi invece è sensibile al fascino dei paesaggi nordici innevati, consigliamo di partire alla volta di Riga, la capitale della Lettonia, uno scrigno di preziose testimonianze storiche e della bellissima Art Nouveau che caratterizza ogni suo angolo. C’è poi Oslo, la capitale norvegese ricca di splendidi contrasti, a partire dai pendii innevati che si contrappongono a moderni grattacieli.

Affrettati a prenotare se vuoi partire, perché i biglietti rischiano di andare sold-out in fretta.