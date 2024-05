Giornata Mondiale della Risata: i luoghi più divertenti del mondo

La Giornata Mondiale della Risata (World Laughter Day) si celebra tutti gli anni, la prima domenica di maggio. Istituita nel 1998 da Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata, si propone come una manifestazione per la pace nel mondo e ha lo scopo di costruire una coscienza globale di fratellanza e amicizia attraverso la risata. Quale occasione migliore per fare un tour tra i luoghi più divertenti del mondo? Eccone alcuni, dai più noti a quelli impensabili.

Le città più divertenti del mondo

Cominciamo con la capitale mondiale dell’intrattenimento, Las Vegas, conosciuta anche come “città del peccato” (Sin city). Qui le possibilità di svago non mancano, considerata la massiccia presenza di casinò e le numerose attrazioni turistiche, tra cui le Fontane del Bellagio, uno spettacolo di getti d’acqua danzanti al ritmo di musica con colonne d’acqua alte fino a 76 metri. Lungo la famosa Las Vegas Strip sono, inoltre, concentrati 19 dei 25 hotel più grandi al mondo come numero di stanze disponibili.

Spostandoci in Bulgaria, ci imbattiamo in Gabrovo, conosciuta come il “regno” dell’umorismo e della satira. Oltre a essere uno dei principali centri della produzione tessile nazionale, la città situata ai piedi dei Monti Balcani vanta un’antica tradizione legata alla beffa. Nel mese di maggio, lungo le strade si svolge il Festival della Satira, mentre tutto l’anno si può visitare il singolare Museo della Satira e dello Humor, dove sono esposti centinaia di lavori di artisti provenienti da ogni parte del Paese, tra cartoons, foto, disegni, costumi, maschere e molto altro.

In Canada, è Montréal la mecca della creatività e della comicità. Ogni anno, la più grande città del Québec ospita “Just for Laughs”, il più grande festival della comicità del mondo. Tanti gli spettacoli di stand-up e di improvvisazione a cui si può assistere nei locali, e non mancano le attrazioni per divertirsi con tutta la famiglia. Tra queste la famosa Tour de Montréal, la torre inclinata più alta al mondo – ben 175 metri – situata all’interno dello Stadio Olimpico, a pochi passi dallo spettacolare Giardino Botanico.

Anche Mumbai è tra i luoghi più ambiti da chi ama divertirsi. La capitale indiana dell’intrattenimento, patria di Bollywood – la più grande industria cinematografica del Paese – ospita ogni anno l‘International Clown Festival, ed è inoltre un luogo privilegiato per imparare l’arte dello Yoga della Risata, che utilizza la risata indotta come forma di meditazione e terapia.

Tra le città più divertenti al mondo non si può non menzionare Tokyo, il paradiso per gli appassionati di manga e videogiochi, ma anche per chi ama la vita notturna. Le offerte serali non mancano, dallo shopping ai club, dal bowling agli spettacoli di magia, benché uno dei passatempi preferiti dai giapponesi di tutte le età sia il karaoke.

Divertenti attrazioni da non perdere

Per creare i migliori ricordi di viaggio, a volte bisogna pensare fuori dagli schemi, magari regalandosi esperienze esilaranti o da brivido offerte dalla destinazione prescelta. Se, ad esempio, vi trovate a Praga, non potete perdervi un tour sulla “beer bike”, la speciale bici della birra – con una capacità massima di 13 persone – che porta alla scoperta delle principali attrazioni della città.

Per tutti gli amanti dei cani, a Seoul c’è il Bauhaus, uno dei più grandi e antichi dog café della capitale della Corea del Sud, situato a un minuto dalla stazione di Hapjeong. A Queenstown, in Nuova Zelanda, si può invece fare un viaggio adrenalinico a bordo della shark boat, un semisommergibile dalle sembianze di squalo che raggiunge una velocità di 80 km/h sull’acqua e di 40 km/h in immersione.

A Monaco la Eisbachwelle, considerata la più costante, grande e migliore onda fluviale al centro di una grande città, attira surfisti, turisti e curiosi da tutto il mondo. Se invece desiderate sentirvi delle star, al Museo degli ABBA di Stoccolma si possono provare alcuni dei costumi di scena della band, ballare con gli ologrammi dei quattro artisti e registrare la loro performance in un video musicale, oltre che partecipare a un quiz-test sulla storia del celebre gruppo svedese.