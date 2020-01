Ryanair, offerta lampo per volare fino a maggio: biglietti a partire da 7 euro

editato in: da

Chi ha detto che per viaggiare bisogna avere un budget “importante”? Una delle spese più importanti, quella del volo aereo, può essere decisamente ridotta facendo un po’ di attenzione alle tante offerte che si trovano pressoché quotidianamente. Come quella di Ryanair, che per questo inizio di anno è partita davvero col botto.

La compagnia irlandese ci sta infatti regalando una promozione dietro l’altra, e l’ultima è appena stata lanciata. In queste ore potrete approfittare di uno sconto del 10% su tutti i voli del network europeo di Ryanair in partenza tra febbraio e maggio 2020 (offerta valida per i voli di sola andata). Ma la disponibilità è limitata, quindi dovrete affrettarvi: avete già scelto la vostra prossima meta? Certo, il ventaglio di destinazioni tra cui optare è particolarmente ampio, vediamo alcune delle promozioni più convenienti da non lasciarsi sfuggire.

Ad esempio, potete volare da Milano Orio al Serio alla splendida Vienna, con biglietti a partire da 7,99 euro. La capitale austriaca è un gioiello ricco di sorprese tutte da scoprire: anche nei mesi freddi, passeggiare per le sue strade e ammirare le tante meraviglie che narrano la sua storia è un’esperienza assolutamente da vivere. Perché non concedervi dunque un fine settimana dedicato proprio a questa magnifica città d’arte? Se pensate che questa meta non faccia per voi, le scelte disponibili sono ancora moltissime.

A partire da 7 euro potete infatti volare da Roma Ciampino a Düsseldorf, la capitale tedesca della moda. Pur essendo una zona molto industrializzata, la città regala ancora panorami da sogno. E dalla sua piazza principale, la bellissima Burgplatz, si possono ammirare moltissimi elementi architettonici che vi riporteranno immediatamente al glorioso passato di questa regione. Potrebbe essere la destinazione perfetta – originale e assolutamente imprevedibile – per un weekend romantico da condividere con la vostra dolce metà.

Preferite andare sul sicuro e scegliere l’intramontabile Londra? Dall’aeroporto di Alghero, il biglietto parte da appena 7,99 euro. Quella che è una delle capitali europee più affascinanti di tutti i tempi, una città pittoresca in grado di coniugare alla perfezione la modernità e il passato, vi attende con tante incredibili esperienze che vi rimarranno per sempre impresse nella memoria. E Londra può essere anche il punto di partenza per un leggendario tour del Regno Unito, alla scoperta del fascino della brughiera inglese e dei bellissimi paesini che punteggiano il territorio.