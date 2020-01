Ryanair, offerta imperdibile per gennaio: voli a partire da 5 euro

editato in: da

Questo nuovo anno parte alla grande, grazie alle offerte Ryanair. Se siete già stanchi della routine quotidiana e sognate un break per ricaricare le batterie, non c’è occasione migliore. Avete un’ampia scelta di mete fantastiche da raggiungere anche con un budget veramente ridotto.

La compagnia aerea irlandese, da sempre leader nel settore dei voli low cost, ha inaugurato il 2020 con una serie di promozioni che non potete davvero lasciarsi sfuggire. Questa volta ha lanciato un’offerta last minute, dedicata a tutti coloro che amano gettarsi all’avventura senza programmare troppo in anticipo le proprie vacanze. Prenotando ora, infatti, potrete viaggiare nel mese di gennaio 2020 a prezzi imbattibili. Qualche esempio?

A partire da 5 euro, potrete volare da Milano Orio al Serio a Nis: splendida cittadina serba che congiunge l’Oriente all’Occidente, è considerata una delle più antiche dei Balcani e offre una vasta quantità di sorprese a tutti coloro che si apprestano a visitarla. È un luogo magico, dove potrete ammirare meraviglie quali la fortezza turca che sorge nel cuore del centro storico o la favolosa villa imperiale romana appartenente ad un sito archeologico di grande rilevanza culturale.

Sempre dall’aeroporto bergamasco, potrete raggiungere Vienna a partire da 5,62 euro. Perla dell’Austria, la città è una vera e propria cartolina che fa innamorare chiunque vi arrivi per la prima volta. È il perfetto mix tra antico e moderno, con un centro storico considerato patrimonio mondiale dell’UNESCO e quartieri innovativi dall’aspetto futuristico. Ma è anche un polo culturale importantissimo, sotto ogni punto di vista: musei, teatri e sale da concerto garantiscono intrattenimento per ogni esigenza.

Berlino è una delle capitali europee più amate dai turisti, e ogni anno accoglie migliaia di visitatori pronti a rimanere affascinanti dalle sue meraviglie architettoniche. Se non ci siete mai stati, o se non vi stancate mai di passeggiare lungo le sue strade, questa è l’occasione giusta: da Catania potrete volare alla sua volta a partire da appena 4,99 euro. Oppure potreste optare per Bristol: situata sulla foce del fiume Avon, è una delle città inglesi più grandi ed è il luogo perfetto per gli amanti dello shopping. Partendo da Venezia, potrete trovare biglietti scontati da soli 4,99 euro.

Alla stessa cifra, Ryanair vi permette di volare da Pisa alla volta della bellissima Malta. Sempre calda e assolata, si tratta di una località che offre tantissime esperienze ai turisti. Potrete visitare la capitale La Valletta (patrimonio UNESCO), città-fortezza che regala un panorama mozzafiato, oppure perdervi lungo le viuzze di Medina, fortino di antichissime origini dove stile arabo, medievale e barocco si intersecano meravigliosamente.