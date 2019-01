Ryanair, nuova offerta per voli scontati per l’estate 2019

editato in: da

Ryanair ha lanciato un nuova offerta di voli scontati per l’estate 2019.

Fino a 30 euro in meno sul prezzo dei biglietti aerei di andata e ritorno per chi prenota prima. Anche per la compagnia aerea i saldi sono iniziati, ma sono già saldi estivi.

Oltre 200 le tratte offerte da Ryanair a prezzi scontati, in partenza da tutti gli scali in cui opera la compagnia, specie da Milano Bergamo.

Si vola a partire da 7,82 euro a tratta a Ostrava, nella Repubblica Ceca, con il suo bellissimo centro storico e le ex fabbriche d’acciaio, ferro e carbone simbolo dell’architettura industriale del Paese, da visitare dentro e sotto. Infatti, c’è tutta una città sotterranea dove un tempo vivevano e lavoravano i minatori che oggi è un interessante itinerario turistico.

Ma se si cerca una meta prettamente estiva, ci sono voli per Palma di Maiorca da 12,73 euro (solo andata), Malta da 14,79 euro, Alghero da 17,13 euro, Brindisi e Catania d a17,63 euro.

Da Malpensa si trovano voli a partire da 9,78 euro per Berlino e per Bucarest, ma tanti anche per le isole spagnole, come Tenerife e Gran Canaria.

Da Roma Ciampino ci sono voli per Malta a 9,78 euro, ma anche per Aqaba, in Giordania, da 14,69 euro e tante mete estive, da Cagliari a palma, a partire da 14,69 euro. Mentre da Fiumicino ci sono voli per Vienna a soli 7,82 euro e per tante altre mete mare come Marsiglia, Alicante e Catania da 19,13 euro.

Chi, come i cagliaritani, non hanno bisogno di andare al mare, può approfittare delle tariffe scontate per visitare l’Europa, come Francoforte da 7,82 euro oppure Barcellona e Madrid da 9,78 euro a tratta o come i siciliani che trovano voli da Catania a Berlino a 12,73 euro o da Palermo a Düsseldorf da 9,78 euro.