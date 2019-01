Ryanair lancia un’offerta da 5 euro per 24 ore

editato in: da

Ryanair ha lanciato oggiun’offerta flash che dura solo 24 ore per prenotare voli a partire da 5 euro.

Decine di voli in partenza dai principali aeroporti italiani in cui la compagnia opera.

Dallo scalo di Bergamo ci sono voli per Catania, Brno, nella Repubblica Ceca, Danzica, in Polonia, Lussemburgo, Parigi, Norimberga e Düsseldorf, in Germania, Timisoara, in Romania, e Valencia a partire da 4,89 euro a tratta.

Da Malpensa ci sono voli da meno di 5 euro per Catania e Kaunas, in Lituania.

Da Fiumicino ci sono voli a 4,83 euro per Catania e Bari. Da Torino ci sono voli per Fez, in Marocco, a partire da 4,89 euro. Da bari ci sono voli sotto i 5 euro a tratta per Pisa, Roma e Malta. Da Brindisi si parate con 4,43 euro verso Pisa, Roma e Memmingen in Germania. E da Ciampino si vola ad Atene con 4,89 euro, solo andata.

Da Treviso con meno di 5 euro di va a Bari, Berlino, Parigi e Valencia.

Da Cagliari, invece, si trovano offerte da 4,89 euro per Barcellona e Madrid, mentre da Comiso si parte per Francoforte con poco più di 5 euro. Da Palermo, infine, si vola poi ad Atene con 4,89 euro, solo andata.