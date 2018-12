Ryanair, centinaia di voli in offerta per Natale

editato in: da

Non è ancora Natale e Ryanair anticipa i regali sotto l’albero con un’offerta che dura pochi giorni.

Sono centinaia i voli low cost a partire da 9,99 euro – ma ci sono voli anche a prezzi più bassi – che decollano dai principali scali italiani in cui la compagnia opera verso le tutte le destinazioni raggiunte da Ryanair in Europa e non solo.

Si prenota da oggi per tutta la settimana e si può volare fino a marzo 2019.

Tra le mete più interessanti in partenza da Milano Bergamo c’è il volo per Brno, la seconda città più importante della Repubblica Ceca dopo Praga che è diventata ormai super inflazionata. Brno è il capoluogo della regione della Moravia ed è conosciuta anche come la “Manchester ceca” perché è sede di molte fabbriche famose a livello mondiale ed è il principale centro politico e culturale. A Brno si trova anche Villa Tugendhat, patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Nel 2013, invece, vi è stato costruito il grattacielo più alto della Repubblica Ceca. Quindi c’è un po’ di tutto. I voli per Brno partono da 4,89 euro (solo andata).

Da Roma Ciampino c’è un’offerta da cogliere al volo per Aqaba, in Giordania, a partire da 14,69 (sempre solo andata). I voli Ryanair per la Giordania sono partiti da poco e hanno già portato quasi il doppio di italiani a visitare Petra e il deserto del Wadi Rum. Luoghi magici, da vedere almeno una volta nella vita, dove trovare temperature estive quando in Italia fa ancora freddo. Ad Aqaba, affacciata sul Mar Rosso, infatti si fa tranquillamente il bagno.

Da Napoli, invece, si vola a Tolosa, nel Sud della Francia, a partire da 5,86 euro. Questa deliziosa città, detta ‘la città rosa di Francia’ per via dei colori degli edifici storici concentrati in centro. Ci si perderà tra i vicoletti medievali, affollati di giovani alla ricerca del bar perfetto tra le decine di locali a prezzi bassissimi. Tolosa infatti è una città universitaria e arrivano da molte zone del Paese per studiare qui. Il clima di questa regione d’inverno è mite e si può andare alla scoperta dei dintorni pedalando lungo la Garonna e il Canal du Midi.