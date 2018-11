Ryanair, centinaia di voli in offerta fino alla mezzanotte di domenica

editato in: da

Ryanair ha appena lanciato un’offerta con centinaia di voli scontati che scade a mezzanotte di domenica 11 novembre.

Tantissimi i voli in partenza dagli scali in cui opera la compagnia aerea a partire da 9,98 euro (solo andata) verso tutta Europa e non solo. L’offerta è valida per viaggiare tra novembre 2018 e marzo 2019.

Infatti, a questi prezzi vale assolutamente la pena approfittare per andare anche lontano. Come ad Aqaba, in Giordania, per esempio. La località del Mar Rosso giordano è una delle ultime mete raggiunte da Ryanair. Con poche ore di volo si passa dalle giornate uggiose che caratterizzano il clima in Italia al sole cocente e ai 28°C delle spiagge di Aqaba. Ci sono voli in partenza da Roma Ciampino il 17 r 20 novembre a 9,98 euro con ritorno il 22 sempre alla stessa tariffa. Giusto il tempo di fare un tuffo e un po’ di snorkeling lungo la barriera corallina.

Da Fiumicino, invece, c’è un’offerta un po’ più costosa, se così si può dire, per Tel Aviv. L’andata costa 28,99 euro con partenza a marzo 2019 con ritorno a poco più di 50 euro. Avete tutto il tempo di pensarci e di studiare cosa fare nella capitale della movida israeliana. Noi vi consigliamo innanzitutto di andare in spiaggia perché è lì che trascorrono il tempo libero gli abitanti della città, poi di visitare la storica città di Jaffa, sulla punta del lungomare di Tel Aviv, che, secondo la leggenda semitica, fu fondata da Iafet, figlio di Noè. Ormai fa parte di Tel Aviv. Giaffa è il porto storico del Paese sul Mar Mediterraneo, citato già nell’Antico Testamento come porto di arrivo del cedro del Libano, usato per la costruzione del tempio di Salomone.

E poi ci sono voli scontati del 20% da Milano Malpensa a Berlino, Sofia o Kaunas, in Lituania. Da Bergamo a Belfast, Palma di Maiorca o Nils, in Serbia. Da Bari a diverse città tedesche, come Norimberga, Francoforte, Karlsruhe Baden-Baden, Düsseldorf e naturalmente Berlino. Così come da Bologna per Londra, Malta e Bruxelles. E da Cagliari a Cracovia, Barcellona, Madrid, Porto e Valencia.

“L’inverno è arrivato e le giornate sono sempre più fredde”, ha commentato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair. “Perché non consolarsi prenotando una vacanza?”.