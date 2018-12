Ryanair apre il profilo Twitter in italiano per dare assistenza

editato in: da

Ryanair ha annunciato di avere aperto il nuovo profilo Twitter in italiano: Ryanair Italia.

In realtà @Ryanair_IT esisteva già, ma rispetto a quello ufficiale in inglese @Ryanair le informazioni finora erano meno puntuali.

D’ora in avanti l’account ufficiale di Ryanair in italiano twitterà tutte le notizie, le nuove rotte aeree, i consigli di viaggio e le promozioni relative ai voli che riguardano gli scali nazionali in cui la compagnia aerea opera.

Ma avrà anche una funzione di servizio molto importante per tutti i passeggeri che volano con Ryanair. L’account servirà anche per richiedere assistenza personalizzata e comunicare con la compagnia eventuali ritardi, disagi e inconvenienti che si incontrano quando si vola. Una funzione finora riservata al profilo Twitter Ryanair Flights (@RyanairFlights) che però è solo in inglese.

L’account Twitter in italiano fornirà così un servizio clienti immediato grazie a un team social dedicato.

Per lanciare tra gli utenti italiani il nuovo profilo Twitter, per un mese Ryanair promuoverà dei contest mettendo in palio centinaia di voli e voucher da utilizzare per le prossime vacanze.