Ryanair annuncia le offerte per partire nell’estate 2019

Ryanair ha annunciato le prime offerte per partire la prossima estate a prezzi low cost.

Centinaia le destinazioni in partenza dagli scali italiani in cui opera la compagnia aerea verso l’Europa, e non solo.

A settembre Ryanair aveva comunicato le nuove rotte del 2019 che si possono prenotare fin d’ora per trascorrervi le prossime vacanze estive.

Tra i nuovi voli c’è il Bergamo-Amman, in Giordania, e Faro, in Portogallo. Da Malpensa c’è il nuovo volo per Tenerife. Da Napoli ci sono voli diretti verso Malaga, Marsiglia, Marrakech, Chania (Creta) e Rodi.

Da Cagliari per l’estate ci saranno i collegamenti con Fez, in Marocco, e Siviglia. Anche da Bologna si volerà verso Amman, Corfù e Marsiglia. Da Catania ci saranno voli per Atene, Marrakech e Siviglia e ad Atene si arriverà anche da Palermo.

Le offerte prenotabili sul sito di Ryanair fin da ora partono da 9,78 euro (solo andata). Non ci sono solamente le nuove rotte, ma moltissime altre mete tra cui sbizzarrirsi.

Se estate è per voi sinonimo di mare, allora non fatevi scappare il volo Bergamo-Palma a 9,78 euro o quelli per Alghero, Crotone e Malta a 12,73 euro. Da Milano Malpensa ci sono voli per Catania a 16,65 euro o Tenerife a 24,50 euro. Da Torino si va a Malta e a Fez.

Da Roma Ciampino c’è l’offerta imperdibile per Aqaba, in Giordania da 9,78 euro, ma anche per Malta e Palma. Con 12, 73 euro si vola invece a Salonicco o a Cagliari. Da Fiumicino c’è l’imperdibile offerta per Tel Aviv a 28,42 euro.

Dall’aeroporto di Venezia Treviso con 9,78 euro si va a Catania, Malta e Napoli, mentre da Pisa si va ad Alghero o a Malta e con 5,32 euro (solo andata) si va addirittura a Trapani.