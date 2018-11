Ryanair, ancora offerte low cost per la Cyber Week

editato in: da

Ryanair ha prolungato le offerte della “Cyber Week” per un giorno ancora.

Sul sito dela compagnia aerea sono disponibili centinaia di voli di andata e ritorno scontati fino a 30 euro su tutte le destinazioni raggiunte da Ryanair.

L’offerta è valida solo per oggi per viaggiare tra l’1 gennaio e il 31 maggio 2019, prenotando entro mezzanotte.

Dopo otto giorni consecutivi di offerte sul sito di Ryanair oltre 25 milioni di visite – un traffico maggiore di quello che Marks & Spencer registra in un mese e che l’Inter e il Paris Saint Germain ricevono in un anno – le chance di prenotare un viaggio a prezzi bassissimi non è ancora finita.

Martedì 20 novembre è stato il giorno che ha fatto registrare un numero di visite e di prenotazioni più alto che mai con oltre 5,5 milioni di visite al sito Ryanair.com, battendo così il record registrato lo stesso giorno dell’anno scorso.

“Questa è l’ultima occasione per prendere al volo le offerte della “Cyber Week””, ha commentato Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer di Ryanair “queste tariffe incredibilmente basse sono prenotabili solo entro la mezzanotte di oggi, quindi suggeriamo ai clienti di accedere subito al sito Ryanair.com per non farsele scappare”.

Alcuni esempi? Da Bergamo si vola a partire da 9,78 euro verso Amburgo, Berlino, Bratislava, Colonia, Nis (in Serbia), Palma de Maiorca, Parigi, Vitoria (in Spagna), Varsavia e molte altre città.

Da Malpensa ci sono offerte a partire da 9,78 euro verso Berlino, Sofia e Bucarest.

Da Torino si vola a Fez, in Marocco, a partire da 5,86 euro (solo andata) e a Malta da 7,82 euro.

Da Ciampino ci sono voli da 7,82 euro per Baden Baden e da 9,78 euro per Berlino, Malta e Francoforte.

Da Bologna si vola con 7,98 euro a Londra, Bruxelles, Bucarest o Berlino.