Ritrova te stesso in maniera creativa e vinci un viaggio alle Isole Vergini Britanniche

E se vi dicessimo che c’è un modo per ritrovare voi stessi e magari vincere un viaggio in un paradiso terrestre? Sembra un sogno, ma non lo è: le Isole Vergini Britanniche hanno indetto un concorso che premierà la migliore storia raccontata su come ritrovare se stessi.

Find Yourself è il nome della nuova campagna pubblicitaria di British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission che ha uno scopo ben preciso, quello di invitare le persone a ritrovare se stessi proprio all’interno del meraviglioso territorio del mar dei Caraibi.

In questo lungo periodo di emergenza sanitaria ancora in corso, tra quarantene, isolamento e nuove abitudini, un po’ tutti ci siamo ritrovati a metterci in discussione e a perdere la speranza. Ed è da questa consapevolezza che è nato il progetto delle Isole Vergini Britanniche che mira proprio ad accogliere i viaggiatori, per rilassarsi e ritrovarsi nuovamente in questo paradiso incontaminato e Capitale Mondiale della Vela.

Ritrovare se stessi attraverso il palato e il senso di avventura, attraverso la liberà e la natura. Secondo il Direttore del Turismo Clive McCoy, “Finding Yourself parla del benessere di corpo, mente e spirito, mentre ci riconnettiamo con noi stessi attraverso varie esperienze, tra cui relax, avventura, immersione culinaria e trattamenti benessere”.

Così fino al 18 marzo sarà attivo un concorso a premi che invita tutte le persone a mettersi in gioco per la causa più bella che c’è: se stessi. Ma non è tutto perché i viaggiatori che decideranno di partecipare avranno l’opportunità di vincere un primo premio di 2 biglietti aerei di andata e ritorno tra St. Thomas e Tortola, o San Juan e Tortola, oltre a un soggiorno gratuito di 5 notti nella struttura ricettiva Coconut Breeze Villas a Cane Garden Bay, per un valore complessivo stimato di circa $ 2.500.

Per partecipare al contest, bisogna inviare una propria presentazione creativa in formato video o foto, su Facebook e Instagram, mostrando come o dove vi siete ritrovato o vi ritroverete alle Isole Vergini Britanniche. Il primo premio sarà annunciato la settimana successiva alla fine del concorso, il 18 marzo e, il viaggio vinto, dovrà essere organizzato tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili su Bvitourism.com.