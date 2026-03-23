La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Fuga al mare in Liguria con i Treni del Mare e la Ponente Line

La Riviera ligure è una striscia costiera montuosa che attira flussi costanti di viaggiatori, specialmente durante il picco della stagione estiva. E come dargli torto? La Liguria vanta meraviglie paesaggistiche talmente belle da ammaliare non solo i turisti, ma anche artisti e scrittori.

Nonostante la conformazione difficile del territorio, i residenti hanno ricavato una serie di eleganti località balneari e suggestivi borghi marinari lungo le sue coste rocciose, collegati tra loro da traghetti locali e sentieri collinari. Allo stesso tempo, queste caratteristiche hanno sempre reso gli spostamenti stradali complessi, specialmente durante l’alta stagione.

Ecco perché, per chi arriva da fuori regione, la soluzione più pratica per evitare il traffico rimane il treno. In particolare, per agevolare l’accesso al territorio, dal 28 marzo 2026 tornano i Treni del Mare e la Ponente Line con un potenziamento di 39 convogli supplementari nei fine settimana e nei giorni festivi. L’iniziativa, che punta a una mobilità sostenibile ed efficiente, garantisce circa 45.000 posti a sedere a weekend per collegare la Liguria con Lombardia e Piemonte.

I Treni del Mare dalla Lombardia

L’offerta programmata da Regione Liguria e Regione Lombardia, in collaborazione con Trenitalia e Trenord, prevede 21 collegamenti mirati a unire i principali nodi lombardi con le due riviere. Il servizio dei Treni del Mare sarà attivo fino al 27 settembre, con 10 corse il sabato e 11 la domenica e nei giorni festivi.

Questi treni permettono di raggiungere le località balneari senza necessità di cambi, coprendo direttrici strategiche che partono non solo da Milano, ma anche da centri come Como, Bergamo, Saronno e Gallarate.

Nello specifico, potrete usufruire di collegamenti diretti di andata e ritorno su tratte verso il Levante (come la Como S. Giovanni-La Spezia Centrale e la Milano Porta Garibaldi-La Spezia Centrale) e verso il Ponente (Saronno-Taggia Arma, Gallarate-Ventimiglia e Bergamo-Ventimiglia). Questa distribuzione capillare consente di servire l’intera costa ligure, rendendo accessibili sia le scogliere dello spezzino che le ampie spiagge del ponente.

I biglietti possono essere acquistati nelle stazioni ferroviarie di partenza o comodamente online dai siti ufficiali.

La Ponente Line e i collegamenti con il Piemonte

Per chi viaggia dal Piemonte, invece, la Ponente Line assicura 18 collegamenti aggiuntivi tra Torino e la riviera, attivi dal 3 aprile fino al 13 settembre. La frequenza è strutturata per supportare i flussi del weekend: 2 treni il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica.

In occasione delle festività pasquali, il servizio sarà ulteriormente potenziato con corse dedicate nei giorni del 2, 3 e 7 aprile. Questi convogli intensificano il servizio lungo le direttrici verso Savona, Albenga e Imperia, includendo fermate intermedie ad Asti e Alessandria per raccogliere l’utenza delle province interne.

Questi nuovi treni si affiancano ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona, di cui sei proseguono fino a Ventimiglia. L’incremento dei posti a sedere e delle frequenze risponde a una tendenza consolidata che vede i cittadini preferire il trasporto ferroviario per i viaggi di piacere, evitando il traffico stradale e le difficoltà di parcheggio tipiche della zona costiera. Anche in questo caso, i biglietti possono essere acquistati tramite i classici canali di vendita, online o in stazione.

Grazie a questo sistema integrato, la Liguria diventa una meta facilmente raggiungibile per tutto il periodo primaverile ed estivo, una fuga perfetta dal caldo lombardo e piemontese.