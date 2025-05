Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Viaggiare di notte attraverso l’Europa non è mai stato così comodo, economico e sostenibile. L’estate 2025 porta una grande novità per i viaggiatori: un treno notturno che collega sei Paesi europei, da Varsavia alla costa croata, con biglietti a partire da soli 47 euro.

Con l’aumento della domanda di trasporti ferroviari e la crescente attenzione alla mobilità green, il nuovo servizio proposto dalla compagnia polacca PKP Intercity promette di diventare una delle opzioni più interessanti per chi sogna un’avventura estiva su rotaia.

Un viaggio affascinante da Varsavia a Fiume

Il treno notturno collegherà Varsavia – Polonia – a Fiume – Croazia – attraversando un totale di sei Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia. In totale, si percorreranno circa 1.200 chilometri. Questo treno regalerà ai passeggeri un’esperienza lenta ma suggestiva nel cuore dell’Europa.

La partenza è fissata alle ore 14:00 da Varsavia. Mentre l’arrivo è previsto a Fiume intorno alle ore 9:00 del mattino successivo.

Una tratta pensata per i viaggiatori estivi

Il nuovo collegamento nasce per rispondere all’interesse crescente dei turisti polacchi – e non solo – verso la costa croata, meta sempre più gettonata per le vacanze estive. Il servizio sarà attivo da fine giugno a fine agosto, con il viaggio inaugurale previsto per venerdì 27 giugno.

Le partenze in direzione sud, cioè verso la Croazia, saranno disponibili il martedì, giovedì, venerdì e sabato, mentre quelle in direzione nord – verso la Polonia – si terranno il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Una notte in treno tra città e paesaggi mozzafiato

Dopo la partenza da Varsavia, il treno passerà per la Repubblica Ceca e arriverà a Vienna entro le ore 22:00. Da lì, alcune carrozze proseguiranno verso la Croazia. Intorno alla mezzanotte in Slovenia, il convoglio sarà affiancato dal servizio notturno “Istria” proveniente da Budapest.

Durante la notte il treno attraverserà Lubiana, la capitale della Slovenia, per poi raggiungere Fiume – una delle principali porte d’accesso all’Adriatico – nella mattinata successiva.

Comfort, flessibilità e prezzi imbattibili

I biglietti partono da appena 200 PLN (circa 47 euro) e il treno può ospitare fino a 172 passeggeri. Saranno disponibili carrozze cuccette con posti letto, ideali per chi desidera dormire comodamente, ma anche scompartimenti standard di seconda classe. Tutti i vagoni sono dotati di aria condizionata, per garantire un viaggio piacevole anche nelle giornate estive più calde. Ogni passeggero potrà scegliere la soluzione più adatta al proprio stile di viaggio, dal comfort essenziale alla cuccetta per un riposo completo. La combinazione di prezzo accessibile e qualità del servizio rende questo treno una delle alternative più competitive per l’estate.

Un’alternativa all’aereo: un viaggio sostenibile e affascinante

Con questo nuovo treno notturno, l’Europa compie un altro passo verso un turismo più sostenibile e attento all’ambiente. Viaggiare in treno permette non solo di ridurre le emissioni di CO₂, ma anche di vivere il viaggio in modo più autentico e lento, ammirando alcuni dei paesaggi più belli del continente. Questo è senza dubbio un modo economico, comodo ed ecologico per esplorare l’Europa questa estate. Il nuovo treno notturno Varsavia–Fiume è la scelta perfetta da prendere al volo per fare un’esperienza diversa e vivere il viaggio estivo lentamente gustando il paesaggio con dolcezza. Bisogna però prenotare per tempo i biglietti in quanto i posti sono limitati e prepararsi a vivere una notte magica sui binari d’Europa, attraversando sei meravigliosi Paesi in un solo unico viaggio.