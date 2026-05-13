Tra manieri medievali e tranquille cittadine della Renania il nuovo film di David Lowery racconta un altro volto, più introverso e magico, della Germania

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IPA Agency/iStock Le location di "Mother Mary" - In foto Anne Hatawhay sullo sfondo di un castello della Renania

Le location di Mother Mary, il nuovo film di David Lowery con Anne Hathaway nei panni di una pop star intenzionata a ritrovare il successo perduto, in sala dal 14 maggio 2026, contribuiscono a dare alla pellicola le tinte misteriose, introspettive e un po’ oscure tipiche di un melodramma psicologico. La produzione (A24) ha scelto la Germania dei castelli medievali e delle tenute nobiliari infatti come set principale delle riprese, anche se non mancano altre location più cittadine e contemporanee.

Di cosa parla

Mother Mary, il personaggio interpretato da Anne Hathaway, è una cantante di successo che in passato ha deciso di lasciare la musica a seguito di un evento drammatico che le ha provocato una profonda crisi personale e artistica. Ora, però, vuole tornare sulla scena con un evento indimenticabile per cui ha bisogno di un outfit altrettanto spettacolare: chiama, così, quella che è stata per lungo tempo la sua costumista, oltre che amica intima. Sam Anselm (Michaela Coel) apparentemente accetta di tornare a collaborare e invita la cantante nel proprio studio, nella campagna inglese. Una volta qui, però, tra le due donne va in scena un violento confronto psicologico, non privo di misteri.

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Dov’è stato girato

Le principali location di Mother Mary si trovano nella Renania Settentrionale: una zona della Germania occidentale molto popolosa, dove si trovano grandi città come Düsseldorf e Colonia, ma anche altrettanti piccoli centri e aree coperte da boschi e foreste.

Wachtberg e il castello di Adendorf

A Wachtberg si trova per esempio Burg Adendorf: il castello del XIV secolo trasformato dalla produzione del film nello studio di Sam Anselm, un vero e proprio personaggio per l’apporto che ha nello svolgersi vicenda più che un semplice set. Burg Adendorf, che è ancora oggi abitato dalla famiglia Freiherr von Loë, è uno dei castelli con fossato meglio conservati della Germania. Durante la visita, oltre al corpo principale del maniero e alcune stanze rimaste intatte nell’arredamento e nelle suppellettili, da non perdere è il parco circostante.

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Più in generale le camminate all’aria aperta, circondati dai placidi paesaggi della Renania, sono tra le cose da fare a Wachtberg: una cittadina tranquilla e ordinata, dal vero animo tedesco.

Burg Müddersheim a Vettweiß

L’esterno del maniero che fa da studio ma anche da abitazione dell’ex costumista di Mother Mary è, invece, quello di Burg Müddersheim a Vettweiß: un castello con fossato di origine medievale, affacciato sul torrente Neffelbach. Anche nella cittadina di Vettweiß le camminate all’aperto con vista sulla campagna renana sono tra i migliori passatempo per i visitatori.

Bonn

Per ritrovare un po’ di energia cittadina e delle vibe decisamente più cosmopolite il consiglio è di spostarsi, come ha fatto la produzione Mother Mary, a Bonn. La città è nota per aver dato i natali a Beethoven e, infatti, la casa del musicista, in pieno centro, è tra i posti più visitati a Bonn. Da non perdere, però, sono anche la Cattedrale con il suo mix di elementi gotici e romanici, l’antico municipio (Altes Rathaus) e il Palazzo di Poppelsdorf (oggi sede del museo mineralogico).

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La principale location di Mother Mary a Bonn è la Kunst!Rasen Bonn: un’area per concerti affacciata sul Reno che ogni anno ospita festival e spettacoli musicale di vario genere, a volte anche di artisti internazionali.

Altre location

Altre location di Mother Mary minori si trovano a Berlino, Postdam e Colonia.

Berlino è la città multiforme per eccellenza, capace di cambiare identità e offrire ad abitanti e visitatori esperienze diverse quasi a ogni strada.

Postdam, antica sede del Regno di Prussia, è famosa soprattutto per le residenze reali che le sono valse il soprannome di “Versailles tedesca” e la tutela UNESCO. Da non perdere è il Palazzo di Sanssouci, dov’è girato Mother Mary in alcune scene legate al passato sfarzoso della cantante: un edificio, o sarebbe meglio dire un complesso di edifici, in stile roccocò circondati da un enorme parco con giardini, fontane, statue che conserva ancora l’assetto originario voluto da Federico Il Grande.

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Quasi interamente ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Colonia è una città moderna, piena di vita a tutte le ore del giorno e della notte, dove non mancano attrazioni culturali e artistiche: dal Duomo all’Hohenzollern Brucke.