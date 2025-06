Fonte: iStock Skyline di Seattle

Seattle è la città dove giardini di vetro colorato, giganteschi troll di legno e sculture di fama mondiale si affiancano a parchi lussureggianti e strade alberate. Per i nostalgici della musica grunge, è anche il luogo in cui sono nate band che hanno fatto la storia, come i Nirvana e i Pearl Jam. Seppur abbia molto da offrire, è una meta incredibilmente sottovalutata, ma basta visitarla, anche solo per un giorno, per lasciarsi conquistare dal suo magnetismo.

Se finora non l’avevate mai considerata come una possibile destinazione di viaggio, il 2026 è l’anno giusto per rimediare. Raggiungere Seattle, infatti, sarà semplicissimo grazie al nuovo collegamento aereo garantito dalla compagnia Alaska Airlines, che prevede di far volare no stop i primi clienti tra la città di smeraldo e la città eterna, Roma.

Il nuovo collegamento aereo Roma-Seattle

Il 2026 è l’anno perfetto per scoprire una città incredibile come Seattle grazie ai nuovi collegamenti aerei garantiti dalla compagnia Alaska Airlines. A partire da maggio del prossimo anno, infatti, l’azienda farà il suo debutto europeo partendo da Roma, con biglietti acquistabili a partire dall’autunno. Il servizio, offerto con una frequenza di quattro voli a settimana, si svolgerà con gli aerei Boeing 787-9 Dreamliner, entrati a far parte della flotta della compagnia dopo la fusione con Hawaiian Airlines.

Roma è solo una delle destinazioni internazionali a lungo raggio previste dall’aeroporto di Seattle che, nei prossimi anni, ha come obiettivo quello di aumentare le proprie connessioni in giro per il mondo.

Perché volare a Seattle

Dalla natura mozzafiato a un panorama artistico, musicale e culturale stimolante, passando per la variegata offerta culinaria della città, non c’è mai stato un periodo migliore per visitare Seattle.

Il prossimo anno, dunque, è il momento perfetto per volare verso questa città eccentrica, abbracciata da acqua e montagne, e innamorarsene perdutamente. Non perdetevi il Pike Place Market, un luogo storico e culturale importante per la città dove acquistare prodotti locali, sia gastronomici che artigianali, e dove godersi l’atmosfera travolgente tipica di Seattle, tra artisti e musicisti di strada.

Durante l’organizzazione del vostro viaggio, noleggiate anche un’auto e andate alla scoperta delle sue bellezze naturali come le Snoqualmie Falls, il Deception Pass o, se avete un’intera giornata a disposizione, il Monte Rainier. E, se non volete affittare un mezzo, non preoccupatevi: potete sempre usufruire del Trailhead Direct di Seattle Metro, un servizio stagionale che conduce dalle fermate della metropolitana direttamente ai sentieri escursionistici.

Prima di tornare a Roma, non dimenticate di salire sulla famosa Space Needle, senza dubbio uno dei simboli di Seattle. Costruita per l’Esposizione Universale del 1962, è una torre panoramica futuristica e l’edificio più riconoscibile dello skyline cittadino. I visitatori possono raggiungere la cima della Space Needle in ascensore per godere di viste a 360 gradi impareggiabili della zona: la ristrutturazione da 100 milioni di dollari, inaugurata nel 2018, offre ai visitatori sia un livello panoramico chiuso con un pavimento di vetro che un ponte di osservazione all’aperto al piano superiore.