Rihanna: vacanze italiane tra Massa Lubrense e Capri

A dirlo è Forbes: la cantante donna più ricca in assoluto è Rihanna, la cui fortuna ammonta a 600 milioni di dollari (pari a circa 531 milioni di euro). Per festeggiare il primato, la popstar classe 1988 ha deciso di regalarsi una vacanza, scegliendo proprio l’Italia come sua meta.

In compagnia del fidanzato, l’imprenditore saudita Hassan Jameel, Rihanna ha deciso di regalarsi qualche giorno alla scoperta dell’Italia. E, in particolare, della Costiera Amalfitana. Destinazione Marina del Cantone, piccolo angolo di paradiso poco lontano da Massa Lubrense: qui, a pochi passi da Nerano – tra la Baia di Ieranto e la Baia di Recommone – i vip che soggiornano a Capri sono soliti cenare. E, il motivo, va alla sua posizione isolata e alla sua bellezza senza eguali.

La sua meravigliosa spiaggia di ciottoli è circondata da ristoranti, bar, hotel e resort famosi e ben attrezzati. E ad attendere i turisti ci sono numerose imbarcazioni per andare in esplorazione delle calette più famose della costa, come della celebre Grotta Azzurra. Marina del Cantone la si può raggiungere in pullman da Sant’Agata sui Due Golfi, oppure in auto (dal parcheggio, è sufficiente camminare una decina di minuti con vista mozzafiato sulla Baia di Recommone).

Ad un certo punto del sentiero s’incontra una torre di guardia costiera risalente al XV secolo, costruita per difendere la popolazione locale dalle incursioni dei pirati barbari. La costa su cui questa placida località s’affaccia, infatti, è nota per aver dato rifugio ai marinai greci e romani, e per essere stata più volte raggiunta dei corsari: una storia, questa, che ha alimentato leggende come quella secondo cui – i tre isolotti di Li Galli – altri non sarebbero che sirene trasformate.

Dopo aver pranzato al noto ristorante Lo Scoglio di Marina del Cantone, Rihanna si è poi spostata a Capri. Qui, è scesa da un Itama 40 della “Capri Boat Service” e – insieme al compagno – si è regalata una cena romantica sotto le limonaie, in un altro ristorante amatissimo dai vip: Da Paolino.

Del resto, che Capri sia amata dai vip non è certo un mistero: basti pensare alla scorsa estate, quando nella celebre località della Costiera Amalfitana sono giunti Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Heidi Klum, Bono Vox e Rod Stewart (solo per citarne alcuni). E, per chiunque quest’angolo di Costiera l’abbia visitato, non è difficile capire il perché.